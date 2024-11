La sfida di Creditpartner: "Al fianco delle imprese"

Era il 1994 quando Creditpartner gettava le sue radici nel mondo assicurativo delle imprese. Una storia lunga trent’anni che dai confini regionali è passata a quelli nazionali, arrivando fino all’Europa. Mario Boccaccini è il ceo e fondatore dell’agenzia impegnata da sempre al fianco delle imprese nell’assicurazione dei crediti.

Boccaccini, chi è Creditpartner?

"La società conta una cinquantina di figure professionali molto preparate per stare accanto all’imprenditore in tutte le eventuali difficoltà. Le aziende che si affidano a noi, per la maggior parte fanno parte del comparto agricolo, alimentare, dell’acciaio e del tessile".

Di cosa vi occupate?

"In momenti di turbolenza economica come quello attuale, la valutazione del rischio del credito diventa un’attività fondamentale da utilizzare con metodo e competenza. Noi collaboriamo all’interno dell’agenzia generale Coface, una delle più importanti realtà di assicurazione di crediti del mondo e i loro oltre settant’anni di esperienza nel campo, si coniugano alla storia trentennale di Creditpartner, facendo diventare l’agenzia uno dei punti di riferimento assicurativo nella gestione del rischio dell’economia globale".

A cosa serve l’assicurazione del credito?

"Protegge le aziende dal rischio di insolvenza, una protezione che si può trasformare in un aumenti del fatturato seguendo minuziosamente le indicazioni di un partner affidabile".

Ma non solo assicurazioni.

"Siamo specializzati anche nelle cauzioni, dalle garanzie di adempimento dei lavori, forniture e servizi ai rimborsi di Iva, alle cauzioni per le dogane. Anche un servizio di informazione commerciale e recupero crediti per l’Italia e l’estero".

Com’è il presente di Creditpartner?

"Il nostro presente è legato e condizionato da elementi congiunturali che si mischiano. Momenti di difficoltà per l’economia mondiale come questo sono terreni fertili per delle azioni speciali. Ora le imprese devono affrontare le problematiche legate a mercati lontani e vicini e quando questi ultimi sono sottoposti a difficoltà economiche e geopolitiche la situazione si complica. Su questo sfondo entriamo in gioco noi e seguiamo l’imprenditore. Il fatto di avere un gruppo di specialisti al fianco dell’imprenditore, in grado di verificare in tempo reale e valutare la salute economica e finanziaria dei mercati e del cliente stesso, non è cosa da poco".

E il futuro?

"Le cose stanno cambiando e stiamo senza dubbio crescendo, diventando la più grande agenzia di crediti commerciali e di consulenza d’Europa. Dunque il nostro futuro non può che essere in crescita, una crescita che non deve trascurare mai l’accurata gestione dei nostri assicurati e la tempestività nei servizi".

In che modo Creditpartner sostiene l’agricoltura?

"L’Emilia Romagna è un territorio vocato all’agricoltura e impegnato nella trasformazione dei suoi prodotti. Sono tante le aziende che operano nel settore, noi le conosciamo tutte e le seguiamo con attenzione, alcune sono nostre clienti ed è un onore potergli stare accanto. Anche queste realtà hanno bisogno di una copertura assicurativa nel rischio del credito. Creditpartner copre aziende attive in tutta la filiera dell’agricoltura, per questo la produzione agricola è oggetto della nostra estrema attenzione, anche per un fattore di appartenenza al territorio da cui veniamo".