L’agricoltura sempre più ‘rosa’

Dopo il primo focus a palazzo Pepoli, la leadership femminile è tornata protagonista nel pomeriggio a Casa Carlino, con l’incontro "Donne in campo, nuove energie per l’imprenditoria agroalimentare". Un momento di approfondimento che guarda alla parità di genere e la promozione del management ed empowerment delle donne, su cui lavora l’Associazione Donne dell’Ortofrutta Emilia-Romagna: sul palco, ieri pomeriggio, due rappresentanti dell’associazione, Francesca Russo di Romagnoli Patate e Sonia Volpin dell’azienda agricola Volpin.

Francesca Russo e Sonia Volpin

"Fare rete – spiega Russo – è un aspetto sempre più importante. Quando siamo soli crediamo che i problemi siano immensi, mentre quando si fa squadra ci rendiamo conto di riuscire ad affrontare meglio tutte le criticità. Quando ho scelto la mia strada non ho avuto dubbi e spero di continuare a portare il mio contributo per comunicare agli altri, in primis al consumatore, il valore del nostro settore. Troppe volte diamo per scontato il cibo e l’ortofrutta". "L’innovazione in agricoltura avrà un peso maggiore rispetto ad altri settori – spiega Volpin – e proprio per questo dobbiamo cercare di avere una visione lungimirante, per cogliere le occasioni che la tecnologia ci può dare e superare così il difficile momento che l’agricoltura sta vivendo. Ci vogliono però maggiori contributi per le nostre aziende per indirizzare il nostro sguardo con convinzione verso il futuro".

g. d. c.