L’allarme di Confagricoltura: "Costi alle stelle e burocrazia. Coltivatori in forte difficoltà"

Il settore primario delle Marche, nel 2024, ha fatto registrare delle criticità legate al tono congiunturale e alle condizioni meteo: concetti evidenziati da Alessandro Alessandrini, direttore di Confagricoltura Marche. Siamo alla vigilia della nuova annata agraria, che parte tradizionalmente l’11 novembre, dunque nelle condizioni di poter trarre un bilancio rispetto all’annata appena conclusa.

"È un bilancio che presenta tante criticità. I costi di produzione aumentano, i prezzi di vendita dei prodotti agricoli non vanno di pari passo, anzi si registrano consistenti cali in alcuni casi, i contributi pubblici si riducono, addirittura problematiche informatiche impediscono a buona parte degli agricoltori che coltivano soprattutto in biologico di percepire gli anticipi della Pac. La burocrazia impazza, le macchine agricole sono arrivate a prezzi proibitivi, in aumento i danni provocati da animali selvatici alle coltivazioni o al patrimonio zootecnico, per non parlare della funzione di vettore del cinghiale sulla diffusione della Psa (peste suina africana). Senza contare gli effetti dei cambiamenti climatici, che hanno avuto pesanti riflessi sulle produzioni, in particolare per la siccità, tema che ne ripropone un altro a ruota, vale a dire quello dei ritardi nella realizzazione di nuovi bacini per recuperare acque fondamentali per l’agricoltura e l’alimentazione. Insomma, non è un bel momento ed è opportuno aprire una serena riflessione a livello regionale su come poter provare a invertire la rotta". Il grano duro è una delle principali colture regionali, qual è il bilancio per quest’anno?

"Sotto il profilo della produzione è stata un’annata ottima, come non si registrava da tempo. E lo è stato sia per quantità che qualità. Di fronte ai forti cali produttivi registrati al sud per l’eccessiva siccità e al nord per la frequenza delle piogge, la nostra regione è stata fortunata, ci sono state in diversi casi rese intorno ai 70 quintali a ettaro, almeno un 30% di produzione in più rispetto alla campagna precedente. Il problema, però, è che il prezzo è costruito su parametri internazionali e dunque conta poco la qualità del nostro grano, perché poi è remunerato sulla base dei valori espressi dalle borse merci nazionali e straniere, che sono molto influenzate anche da speculazione senza precedenti. E i prezzi di quest’anno sono addirittura inferiori rispetto all’anno scorso, tanto da erodere drasticamente i margini per le imprese agricole". Qual è stato l’andamento che ha interessato il girasole?

"Per il girasole, viceversa, è stata un’annata da dimenticare. Siccità e ondate di calore hanno determinato un calo produttivo rilevante, neanche in grado di coprire i costi di produzione di gran parte delle imprese agricole che si sono avvalse di questa coltivazione da rinnovo per i terreni. Nelle province di Ancona e Macerata, le più vocate per questa coltura, le rese non hanno quasi mai superato i 20 quintali a ettaro, a fronte di medie che superavano i 26/27 quintali. Un problema di non poco conto per il settore agricolo regionale, che nel girasole ha sempre trovato una coltura in grado di alternarsi al grano duro. Tra l’altro, sulla base della vendita del seme certificato dal Consorzio agrario di Ancona, che opera su tre province (principale distributore regionale, oltre a essere il punto di riferimento per la raccolta), e tenendo conto dei contratti di filiera sottoscritti da Confagricoltura, l’associazione le cui aziende gestiscono oltre due terzi del girasole nelle Marche, i terreni coltivati quest’anno a girasole sono stati circa il 10% in più, attestandosi intorno ai 45mila ettari. Non solo, il girasole ha anche una valenza paesaggistica notevole per la nostra regione, che è la prima produttrice italiana con oltre il 40% di quota. Facendo delle semine scalari si potrebbe rende una regione fiorita da maggio a metà agosto replicando così l’esperienza delle fioriture di tulipani in Olanda. Sarebbe importante avvalersi di questa risorsa per promuovere il nostro territorio, investendo le risorse ad hoc". Quali sono le previsioni per il prossimo anno?

"Se è difficile fare previsioni sull’andamento produttivo, tenendo conto della rilevanza fondamentale che ha il meteo, di certo ci auguriamo che la politica adotti scelte che sostengano il settore primario, tanto in Europa quanto nella nostra regione. E lo faccia rifiutando di rincorrere ancora un ideologizzato ambientalismo esasperato, ma piuttosto sostenendo l’innovazione, semplificando la burocrazia in tutte le procedure amministrative a cui le aziende agricole devono sottostare. Purtroppo, i segnali che arrivano non vanno nella direzione giusta, speriamo ci sia una presa di coscienza seria: aumentare il numero di registri o divieti non rende i prodotti agricoli più sani e più buoni. Le regole ci sono e siamo il Paese che al mondo fa più controlli".