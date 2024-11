Lattiero caseario, settore in salute. Imprenditori ed esperti a confronto sulle strategie per il futuro

Professioni, esperti del settore, imprenditori, agricoltori e altri stakeholder del settore lattiero caseario si riunirà il 5 e 6 dicembre a Piacenza alla Dairy Expo Tech. La mostra convegno dedicata alle macchine e alle attrezzature per la produzione del latte e di tutti i prodotti caseari è organizzata da Senaf e si presenta come punto di riferimento per un settore che rappresenta la prima filiera agroalimentare italiana, con un fatturato che supera i 19 miliardi di euro, un indotto che occupa più di 100.000 lavoratori e un export in netta crescita in volumi del +12,9% rispetto al 2023 per continuare a rispondere alla domanda globale di formaggi e latticini. A Piacenza Expo ci saranno spazi espositivi, piattaforme di dialogo e sessioni formative- per fare un punto sulle novità, sui nuovi scenari di mercato e sulle tendenze future.

La mostra convegno nasce, infatti, per favorire lo sviluppo del caseario promuovendo il confronto e altre soluzioni innovative, fondamentali per rispondere alle rinnovate esigenze di sostenibilità ed efficienza produttiva della filiera. La due giorni si articolerà intorno a due avvenimenti principali, il Dairy Summit e il Dairy Tech Summit, che grazie a interventi istituzionali, di associazioni, accademici e aziende del settore, toccheranno temi chiave per il comparto, concentrandosi sulle sfide che mettono alla prova il settore e sulle opportunità da cavalcare per costruire la filiera del futuro. In particolare, il primo giorno dell’evento si terrà il Dairy Summit, un convegno alla sua sesta edizione, focalizzato sulle politiche agricole ed economiche della filiera del latte, dal titolo ‘La nuova vita del Latte - tra nuovi trend di consumo, innovazioni di prodotto e ecosistema Dop Igp’. Dopo la presentazione dell’analisi dello stato dell’arte del settore lattiero caseario, con l’individuazione delle tendenze emergenti, si alterneranno interventi e tavole rotonde mirate a fornire a tutti i partecipanti alcuni strumenti per comprendere tematiche complesse.

Tra queste la recente riforma del regolamento sui piani strategici della Pac, approvata dal Parlamento Ue a maggio scorso e le linee guida d’adozione del nutri-score, il sistema di etichettatura europeo per i prodotti alimentari. Ampio spazio verrà dato anche al confronto sul tema sicurezza, nutrizione e sostenibilità, con un approfondimento dedicato alle differenze tra latte e “prodotti sintetici”. Non mancherà poi un focus sull’importanza del ruolo del turismo territoriale a sostegno dei prodotti caseari di qualità. Il Dairy Tech Summit, il convengo che si terrà il secondo e ultimo giorno della mostra convegno, si concentrerà sulle direttrici che giocheranno maggiormente un ruolo cruciale nella formazione dell’industria del futuro del lattiero-caseario quali la digitalizzazione, l’automazione e la sostenibilità.

Sul palco si alterneranno accademici ed esperti del settore per discutere come la digitalizzazione e l’automazione del settore siano fondamentali per ottimizzare i processi produttivi e rendere la filiera sempre più competitiva e in grado di rispondere alla crescente domanda internazionale di prodotti caseari. Tecniche digitali e tecnologie saranno, inoltre, fondamentali anche per un continuo miglioramento in ottica sostenibile, il settore deve infatti perseguire un obiettivo di riduzione dell’impatto ambientale della filiera, ottimizzando le risorse e garantendo, al contempo, la qualità dei prodotti finiti.