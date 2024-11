Le banche dei Paesi del G7 fanno squadra

Le banche pubbliche di sviluppo e le istituzioni finanziarie per lo sviluppo dei Paesi del G7 uniscono le forze per sostenere progetti di sicurezza alimentare e di agricoltura sostenibile nei Paesi delle economie emergenti. Grazie a un ‘Accordo sui sistemi alimentari sostenibili’, promosso da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), gli istituti finanziari del G7 collaboreranno sulla base di un nuovo meccanismo di coordinamento. L’accordo, annunciato durante il vertice per lo Sviluppo del G7 a Pescara, si concentrerà su iniziative che vanno dalla mitigazione dei rischi climatici all’agricoltura sostenibile. Tra gli obiettivi principali, il rafforzamento della cooperazione tra istituzioni finanziarie del G7 e il sostegno alla partecipazione del settore privato nella costruzione di sistemi agroalimentari resilienti in tutto il mondo. Inoltre verrà promossa la condivisione di conoscenze e di standard sul tema della gestione dei sistemi agro-alimentari e verranno sviluppati progetti da co-finanziare, anche in collaborazione con agenzie di sviluppo. "L’accordo favorirà lo sviluppo di progetti agroalimentari rispettosi del nesso clima-biodiversità-alimentazione nei Paesi a medio e basso reddito", ha spiegato l’ad di Cdp Dario Scannapieco. "Questa collaborazione ci offre la possibilità di trovare nuove vie per promuovere opportunità di investimento pubblico e privato nella sicurezza alimentare e nei sistemi alimentari sostenibili".