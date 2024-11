Le idee per il rilancio: "Commissione europea, più risorse al settore"

In un contesto stravolto da fattori meteo avversi serve una Pac (Politica agricola comune) forte. Solo nell’ultimo anno, infatti, la Plv agricola regionale è scesa del 9,2 per cento.

"Coltivare non solo costa di più, ma rende sempre meno, per gli effetti del cambiamento climatico e di politiche di gestione del rischio incapaci di difendere il reddito degli agricoltori", osserva il presidente di Confagricoltura Emilia Romagna, Marcello Bonvicini. Al primo posto Bonvicini pone soprattutto la salvaguardia di imprese e posti di lavoro, la tutela di produzioni agricole di qualità tra cui le Dop e le Igp alimentari della regione, che incidono per il 39% sul valore nazionale.

Presidente Bonvicini, se non si muove foglia a Bruxelles l’economia agricola rallenta?

"Proprio così. Spetta alla nuova Commissione Ue prendere le decisioni necessarie a tamponare la crisi che coinvolge tutti gli agricoltori europei, a partire dall’aumento della dotazione finanziaria complessiva per il comparto".

Cosa si può fare, secondo Confagricoltura?

"Con la recente elezione del presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, alla guida del Copa – l’organizzazione che raccoglie le professionali agricole europee –, il Paese può contare su un italiano per dare voce al primario e migliorare la redditività e la competitività d’impresa. Ma attendiamo interventi rapidi anche dal Governo su temi dirimenti, che mettono all’angolo gli agricoltori colpiti da calamità naturali".

Come lo sblocco dei fondi Agricat per i danni subiti lo scorso anno da alluvioni e gelate?

"Sì. Confidiamo nei primi pagamenti entro la fine dell’anno. E poi bisogna mettere mano al sistema assicurativo".

Su questo aspetto, invece, cosa ci dice?

"Gli eventi catastrofici sempre più frequenti in Emilia-Romagna ci impongono di definire con urgenza un assetto normativo e procedurale che garantisca all’agricoltore coperture adeguate".

Le sensazioni non sono positive?

"Siamo preoccupati. Il Piano di gestione individuale del rischio (ex Pai) è ancora in alto mare, quindi sono a rischio i rimborsi per la campagna assicurativa 2024".

Cosa chiede Confagricoltura alla nuova Governance regionale appena eletta?

"Concretezza, tempestività e maggiori risorse sugli investimenti aziendali più strategici. Gli imprenditori soffrono per il calo delle rese e i prezzi troppo bassi, per l’inarrestabile incremento dei costi di produzione. Il mantra è: semplificazione burocratica, impulso alla ricerca scientifica e all’utilizzo di nuove tecnologie, contratti di filiera e azioni decise per la difesa fitosanitaria delle colture. È necessario anche contrastare in maniera efficace la diffusione di malattie negli allevamenti – quali peste suina africana, blu tongue e aviaria – e aiutare le aziende zootecniche già danneggiate".

E sulla messa in sicurezza del territorio?

"Occorre intervenire velocemente per ridurre il dissesto idrogeologico, qualificare il sistema viario e realizzare nuove infrastrutture, dai bacini medio-grandi ad uso plurimo ai piccoli bacini a servizio di una rete di imprese agricole, finanche aumentare la percentuale (11%) di acqua piovana oggi trattenuta in Italia e potenziare la rete idrica per ridurre le perdite".