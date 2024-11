Le scelte di Granarolo: "Guardiamo al futuro con fiducia e coraggio"

Presidente Calzolari, come inquadrerebbe la situazione generale del nostro Paese e, nel dettaglio, di Granarolo?

"L’economia del nostro Paese è e sarà influenzata dai consumi delle famiglie, da un contributo positivo dalla domanda estera e dalle esportazioni sulle quali pende la Spada di Damocle dei dazi americani sbandierati da Trump in campagna elettorale, ma anche dalle minacce cinesi e dal blocco all’import da parte dell’India sui formaggi a base di caglio animale". Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo, analizza la situazione del settore e traccio un bilancio sugli ultimi sviluppi.

Dicevamo...

"Il settore dairy, soprattutto trainato dalle esportazioni, cresce leggermente e può cogliere nuove opportunità, soprattutto all’estero. Questo avverrà nella misura in cui il comparto saprà favorire aggregazioni e concentrazioni dell’offerta per presidiare efficacemente i nuovi mercati, oggi il 72% delle imprese del lattiero caseario ha meno di 10 milioni di fatturato, una tenuta dei prodotti DOP, l’aggiornamento di impianti industriali e logistica, trainato dalla digitalizzazione e orientato a una nuova sostenibilità".

Come reagire?

"Ci stiamo muovendo in tutte queste direzioni, con un piano strategico molto impegnativo sul piano degli investimenti e delle risorse dedicate, orientato a costruire fabbriche totalmente digitalizzate e in grado di efficientare i consumi. Ma anche per ottimizzare le rese e stalle del futuro, dove benessere animale e innovazione possano convivere, offrendo a giovani di seconda generazione, figli degli allevatori, occasioni di crescita e presidio del territorio, in Emilia, in Lombardia e in tutte le 10 regioni italiane, dalle quali proviene il nostro latte".

Poi, che altro?

"Sul fronte industriale sono 17 i cantieri aperti. In Emilia-Romagna costruiremo un ‘Innovation Center’ dove poter coniugare istanze del mercato e dell’innovazione, dove far convivere marketing e ricerca e sviluppo. In Lombardia uno stabilimento di ultima generazione e un polo logistico d’avanguardia. In Puglia stiamo per inaugurare uno stabilimento che farà specialità pugliesi, come la burrata e la stracciatella, formaggi della tradizione che stanno trovando apprezzamenti in Italia e all’estero".

Come descriverebbe il bilancio dell’anno che si avvia verso la conclusione?

"Chiuderemo il 2024 leggermente al di sopra di quanto fatto lo scorso anno ed è un buon risultato, che darà soddisfazione agli azionisti, i nostri soci allevatori della cooperativa Granlatte, ma anche a Fondo Nazionale Strategico ed Enpaia (il fondo previdenziale degli agricoli, ndr), recentemente entrati in qualità di soci e a Banca Intesa, con noi da oltre un decennio".

Quali le prospettive per il prossimo anno?

"Vogliamo crescere all’estero, in Europa, come Oltreoceano, facendo conoscere l’eccellenza dei nostri formaggi DOP. Ne abbiamo 11 a portafoglio. Oggi veleggiamo verso un 40% del fatturato realizzato all’estero, ma puntiamo ad arrivare a un 50% in tre anni".

Poi c’è la parte che riguarda la tutela dell’ambiente.

"La sostenibilità ambientale sarà il nostro mantra, in attesa che diventi norma la CSRD. Misureremo più di quanto abbiamo fatto in passato, miglioreremo quanto oggi facciamo in termini ambientali, rendiconteremo puntualmente i nostri passi avanti, consapevoli del ruolo che abbiamo. Ci stiamo dotando di piattaforme che consentiranno di raggiungere un rigore maggiore. Chiederemo alla distribuzione e ai consumatori di premiare la coerenza di chi fa della salvaguardia ambientale e della qualità il proprio tratto distintivo".

Quali sono le criticità principali secondo lei?

"Le incognite che abbiamo davanti sono esogene: una possibile escalation di guerra, su più fronti, i dazi americani – qualora Trump decidesse di proseguire sulla via di un protezionismo portato all’estremo –, il costo del denaro, un cambiamento climatico che possa nuovamente toccarci da vicino, le difficoltà delle famiglie. Abbiamo mappato i rischi, come tante aziende che si stanno confrontando con la CSRD, abbiamo identificato presidi, ma di fronte a eventi estremi dovremo rivedere i nostri piani. Confido nel buon senso di chi governa noi e altri Paesi e auspico la risoluzione o la mitigazione dei tanti problemi che ci troviamo ad affrontare. Serve l’aiuto di tutti".

Quali sono, dunque, le richieste al Governo?

"Se il futuro della cooperazione lattiero-casearia dipende dalla prosecuzione del processo di consolidamento e crescita, un’altra sfida cruciale è quella della transizione ecologica e digitale, che vede già molte cooperative in prima linea, con investimenti in tecnologie e digitalizzazione per adeguarsi a sempre più alti standard ambientali e di benessere animale. Per sostanziare tale processo di crescita, le tre centrali cooperative riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane (Fedagripesca Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Agci-Agrital), hanno avanzato una proposta di sviluppo organico del settore attraverso l’attivazione di una OCM (Organizzazione comune di mercato) per il settore latte. Se accolta e perseguita con le dovute consapevolezze e con la condivisione delle istituzioni e di tutti i livelli della rappresentanza, questa proposta può rappresentare un momento di svolta per introdurre le trasformazioni necessarie al cambiamento di cui tutti siamo convinti".