Le sfide di Coldiretti: "Protezionismo, clima e peste suina africana"

"Il bilancio del settore agricolo per il 2024, nella nostra regione, racconta uno scenario molto complesso. E varia a seconda della filiera di cui vogliamo parlare e ragionare". Nicola Bertinelli, presidente di Coldiretti Emilia Romagna, passa in rassegna i vari comparti con un’analisi lucida che prende origine dagli ultimi dodici mesi e guarda al futuro.

Bertinelli, da cosa iniziamo?

"Partirei con il lattiero-caseario, che nella nostra regione vuol dire principalmente Parmigiano reggiano: l’85% del latte che produciamo finisce qui, mentre la provincia di Piacenza produce il Grana padano. Questi due prodotti hanno avuto un anno straordinario dal punto di vista delle performance, ma anche dal punto di vista del prodotto e della remunerazione".

Ci dica.

"Per quanto riguarda il Parmigiano reggiano, in prospettiva nei prossimi decenni ci sarà un notevole aumento del consumo di formaggi, in particolarmente quelli a pasta dura".

Come mai?

"Innanzitutto per i fenomeni di demonizzazione verso le produzioni zootecniche, carne in primis. Calano le produzioni di origine animale da carne, ma anche i salumi, e parallelamente aumenta il consumo di formaggi e uova, ma anche della carne di pollo. Il 2024 parla di un aumento di volumi usciti, nel periodo gennaio-ottobre 2024: +12%, con i mercati internazionali che raggiungono anche il +15% in casi come gli Stati Uniti. Questo è un mercato dove ci saranno grandi sviluppi, perché i prodotti italiani vengono considerati ‘belli e ben fatti’, hanno appeal per il consumatore americano. Ma c’è un ragionamento da fare se guardiamo al futuro".

Quale?

"Il tema del protezionismo: tutti movimenti geopolitici che si sono innescati con la guerra Russia-Ucraina hanno fatto comprendere che le politiche energetiche, del livello autosufficienza, delle materie prime e di determinate industrie sono temi di sicurezza nazionale".

In che senso?

"Lo vediamo perché gli Usa hanno chiesto all’Unione Europea di mettere i dazi per bloccare le importazioni di auto cinesi, mentre il Paese asiatico ha dato vita a pratiche di dumping sui prodotti agroalimentari. Dall’altra parte abbiamo il neo presidente Trump che, con la logica di ‘americans first’ vuole che gli statunitensi consumino prodotti americani per favorire le loro imprese, con dazi sulle importazioni. Parliamo di 900 miliardi di interscambio tra Unione Europea e Stati Uniti e un disavanzo commerciale a favore dell’Ue di 150 miliardi di dollari all’anno, di cui 50 legati all’Italia, ma non solo per l’agroalimentare".

Qual è l’obiettivo di Trump?

"Può essere una tattica per dare vita a contrattazioni su altri fronti, come l’importazione in Europa di gas propano liquido che arriva dagli States e poi viene rigassificato. Tutto questo per dire che, dal nostro punto di vista, sarebbe un errore mettere dazi trasversali su produzioni lattiero-casearie: il Parmigiano reggiano negli Usa si attesta sul 7,5% dei volumi, quindi c’è il 92,5% di mercato alternativo. Eppure il ‘parmesan’ costa 10 dollari a libbra contro i 20 del Parmigiano reggiano: chi vuole la qualità la sceglie, quindi mettere dazi su un prodotto del genere avrebbe come unico effetto quello di aumentare prezzi per chi già lo compra, senza avere nessun effetto sulla produzione nazionale".

Situazione complessa, diceva.

"Come consorzio cerchiamo di, proteggere e promuovere certe produzioni, che devono uscire da ragionamenti e dispute commerciali: sono strumenti attraverso cui si creare valore e sviluppo territoriale. Il Parmigiano reggiano deve diventare un prodotto iconico a livello mondiale, perché l’Italia non potrà essere quel mercato dove le produzioni di qualità come il Parmigiano avranno in futuro uno sviluppo e una crescita".

E per gli altri comparti?

"Parliamo dei salumi, per i quali oggi la grande minaccia è la peste suina africana: siamo di fronte a una Spada di Damocle".

Perché?

"Nelle province dove sono esplosi focolai negli allevamenti, come a Piacenza dove la situazione è drammatica, non è possibile vendere fuori zona. Gli allevamenti si svuotano e le imprese chiudono".

Poi c’è l’ortofrutta.

"Veniamo da un passato dove serviva gestire la regolamentazione dell’offerta, oggi invece la priorità è affrontare i cambiamenti climatici: assistiamo a crolli della produzione imprevisti. Il ragionamento è che chi fa imprese non può investire sulla base di sorprese. Questa è la ragione per cui, più di tutte, ha sofferto la pericoltura. Il quadro è complicato e la Regione al riguardo ha portato avanti una progettualità interessante: il frutteto resiliente".

È questa la direzione?

"Oggi il sistema frutta emiliano-romagnolo si trova ad affrontare in prima persona queste sfide. Spostandosi di comparto, ma continuano a parlare di clima, c’è il pomodoro".

Che sfide affronta?

"Quest’anno l’andamento stagione è stato davvero avverso: ad aprile, a maggio e agli inizi di giugno abbiamo visto una piovosità importante, che non permetteva di entrare in campo e trapiantare le piantine. Quindi si è arrivati fino a luglio, con una campagna generale che solitamente chiudeva il 20 settembre, me quest’anno siamo arrivati alla fine di ottobre. La sintesi vede un -25% di prodotto fatto nelle aziende agricole, con i costi di produzione che sono esplosi e un pomodoro non equivalente a quelli degli anni precedenti".