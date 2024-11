Lo sviluppo di Coprob: "Ci guidano sostenibilità e sicurezza alimentare"

La Coprob – Italia Zuccheri è l’unica filiera di zucchero 100% italiano con una produzione di 250.000 tonnellate di zucchero, prodotta negli stabilimenti di Minerbio e Pontelongo. Il presidente Luigi Maccaferri spiegaquali sono i fattori principali che caratterizzano le performance di sviluppo dell’azienda nel 2024: "Per chi opera nel mondo agricolo, molti progetti sono esposti al fattore climatico che influisce nel bene o nel male sui risultati, amplificando o vanificando il lavoro profuso. Anche quest’anno, infatti, la campagna bieticola è stata segnata dallo stress climatico prima per l’ondata di caldo estivo eccessivo poi per le piogge incessanti di inizio autunno. Oggi più che mai, quindi, è più facile comprendere che solo creando un circolo virtuoso della produzione e del consumo possiamo sostenere il territorio e il tessuto produttivo in cui viviamo. Tutto questo – continua il presidente – ci impone di guardare a sistemi innovativi in tutte le direzioni".

Ecco allora che, "ogni anno, in un’ottica di continuo miglioramento, i fattori che vengono attenzionati sono collocabili nei tre pilastri su cui si basa la cooperativa: da quello produttivo, con il miglioramento genetico e una migliore gestione agronomica anche per contrastare gli effetti del citato cambiamento climatico, a quello della trasformazione per ridurre i costi di produzione, i consumi energetici e per rendere la nostra cooperativa sempre più sostenibile a livello ambientale ed energetico, fino a valorizzare sempre di più il nostro prodotto con i valori dell’unica filiera saccarifera italiana".

Come state coniugando lo sviluppo dell’azienda con la sostenibilità?

"Oggi la sostenibilità ambientale è fondamentale per il successo di un prodotto alimentare e Coprob sta studiando soluzioni che vadano incontro a queste esigenze. Dal punto di vista agricolo la filiera biologica e Sqnpi sono ormai realtà consolidate. A queste si andranno ad aggiungere importanti progetti volti alla riduzione delle emissioni durante il processo industriale. Ancora tanto c’è da fare, a partire dalla difesa della qualità produttiva, la difesa del prezzo e il lavoro dei nostri agricoltori, donne e uomini che lavorano insieme giorno dopo giorno, per tramandare e proseguire l’importante tradizione saccarifera del nostro Paese, ma il nostro operare quotidiano va nella continua ricerca di soluzioni che possano dare valore al lavoro dei nostri soci sia in termini di sostenibilità ambientale, ma soprattutto di sostenibilità economica".

Le esigenze dei consumatori cambiano, come soddisfate le nuove richieste?

"La sostenibilità ambientale e la sicurezza alimentare sono ormai diventati dei trend imprescindibili. Ritengo però che in un mercato in cui sempre più si sta perdendo l’origine, dove il brand conta più del prodotto che viene venduto, in un contesto dove le etichette sono sempre meno chiare, il consumatore ha bisogno di avere la certezza di quello che compra. Noi stiamo lavorando da alcuni anni per dare al nostro cliente la massima trasparenza di origin e di sicurezza, oltre alle certificazioni sull’origine dal campo alla tavola e abbiamo messo le facce dei nostri soci produttori sul pacco, sinonimo di garanzia e di responsabilità a fare le cose per bene. Chi ci sceglie sa chi siamo e dal dove veniamo, sa che siamo gli unici produttori di zucchero italiano e ci premia dandoci fiducia".

Su quali nuovi segmenti di prodotto intendete puntare sia in Italia che all’estero?

"Innovare nel mondo dello zucchero è molto difficile; ciò su cui puntiamo è la valorizzazione dell’italianità del nostro zucchero declinato nelle varianti, dal semolato classico 100% italiano, al Nostrano grezzo di barbabietola, unico al mondo e brevettato, e per finire al Nostrano grezzo biologico, andando a raccogliere quelle che sono le esigenze dei consumatori siano essi industriali, artigiani o del singolo consumatore finale. Per quanto riguarda il mercato estero, invece, il Nostrano sta intercettando un discreto interesse in alcuni paesi europei ma purtroppo la concorrenza abbastanza agguerrita e orientata solo sul prezzo basso ci complica le esportazioni. Nonostante tutto, però, Coprob-Italia Zuccheri grazie ai suoi tecnici e ingegneri è sempre alla ricerca di qualche nuovo prodotto da sviluppare e da lanciare per soddisfare sempre di più i nostri clienti, nel solco della innovazione e della sostenibilità ambientale".