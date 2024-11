Quanto vale la Sugar tax. L’allarme dei produttori di bibite: "Costi insostenibili e introiti risibili"

Sugar tax? Un problema per il mercato e per italiani. A ribadire l’impatto negativo che avrà la nuova tassa, se e quando entrerà in vigore, è stato il presidente di Assobibe, Giangiacomo Pierini. Conseguenze economiche che, sottolinea Assobibe, farebbero il paio con alcuni effetti contraddittori che la norma avrebbe sulle casse dello Stato, e con l’impatto disastroso in termini economici e burocratici nei confronti delle imprese. ’Merito’ di oltre 70 nuove procedure amministrative aziendali che la norma porta con sé. Un carico che, avverte Pierini, risulterebbe insostenibile per il comparto e per la filiera tutta, dai produttori di materie prime ai distributori dei prodotti.

L’entrata in vigore della Sugar tax, attualmente prevista per il Primo luglio 2025, avrebbe ripercussioni insomma, secondo le stime di Assobibe, su un settore già in sofferenza, su cui pesano gli effetti dell’inflazione, con una maggiore riflessione negli acquisti da parte dei consumatori, l’aumento del costo delle materie prime, e i forti rincari previsti dal 1° gennaio 2025, con l’entrata in vigore delle norme Ue sulla plastica monouso.

L’associazione delle industrie di bevande analcoliche, confederata con Confindustria, stima con l’entrata in vigore del nuovo balzello, perdite per tutto il settore pari a oltre 2,2 milioni di euro, con conseguenze gravi soprattutto per le piccole e medie imprese, messe di fronte ad un aggravio di costi tra 25mila e 90.000mila euro per gli adempimenti necessari al versamento mensile di questa nuova gabella.

Tutto ciò, chiariscono gli industriali delle bevande, a fronte delle "esigue entrate auspicate". Il governo in pratica, è questo il loro calcolo, non terrebbe conto dei 275 milioni di euro di mancato gettito Iva conseguente alla contrazione del 16% delle vendite nel biennio successivo all’entrata in vigore.

"Chiediamo – conclude perciò Pierini – un tavolo di confronto, e in tempi rapidi al Mef, Mimit e Masaf, per far comprendere le illogicità di questa norma, sottolinearne l’inefficacia verso qualsivoglia tema di salute e i danni economico-sociali certi che causerebbe ai produttori di eccellenze Made in Italy, ai cittadini consumatori e alla filiera agroalimentare. Auspichiamo un dialogo aperto e diretto tra Politica e Imprese affinché si possa tutelare il mercato interno e promuoverne lo sviluppo, senza nuove tasse e nuova folle burocrazia".

Alberto Levi