Semine bloccate dalle alluvioni. Agricoltori in ansia: terreni ko : "La produzione rischia il crollo"

Più grano tenero e meno superfici investite a duro: le superfici rimarranno invariate, ma è questa la tendenza dei cerealicoltori, che in questi giorni stanno decidendo cosa seminare quando i campi in molti casi sono ancora impraticabili a causa delle piogge abbondanti. "La forbice di prezzo tra i due frumenti è minima – osserva Marco Bergami, cerealicoltore di Bologna e vicepresidente di Cia Emilia Centro – e le intenzioni di semina dei produttori prendono in esame anche questo aspetto. Inoltre, molto probabilmente aumenteranno i grani teneri cosiddetti ‘di forza’, che puntano a compensare i frumenti duri, mentre dovrebbero flettere i teneri ‘mercantili’". "Gli orzi – prosegue Bergami – sembrano in leggera diminuzione a causa di quotazioni che sono inadeguate". L’Italia, secondo Italmopa, l’associazione industriali mugnai, rimane saldamente leader mondiale sia nella produzione di pasta (con 3,9 milioni di tonnellate, il 60% circa destinato ai mercati export precedendo gli Stati Uniti, la Turchia e l’Egitto), sia nel consumo pro capite (23,3 kg), ma soprattutto, sottolinea Italmopa, l’Italia può vantare un’offerta di pasta di qualità.

Le condizioni meteo hanno impedito le semine e anche la mietitura di molti ettari di soia, che rischiano di andare perduti, se i terreni non si asciugheranno a sufficienza. "Piogge e allagamenti rendono molto critica la situazione delle semine autunnali – dice Valeria Villani, imprenditrice cerealicola e vicepresidente Cia Reggio Emilia –, perché a causa dei campi allagati non si rispetterà il piano della semina del grano. E già ora si può prospettare una riduzione drastica del cereale tenero e duro nell’intero territorio regionale. Il problema riguarda tutti gli imprenditori agricoli del settore, anche per chi si è avvicinato alle tecniche di agricoltura sostenibile con le minime lavorazioni: i terreni in queste condizioni sono molto difficili da coltivare con nuove metodologie".

Una questione importante riguarda i terreni argillosi, che se non lavorati in autunno, poi sono difficilmente lavorabili in primavera con possibili cali di produzione. Complesse anche le dinamiche di mercato di un cereale che, soprattutto per il suo impiego nella filiera della pasta, risente degli eventi bellici nell’Europa dell’est. "I rapporti economici sono influenzati da variabili non facilmente controllabili – dice Andrea Rossi, presidente della sezione cerealicola di Confagricoltura Parma – e sono di origine naturale, come l’andamento meteo, ma anche socio-politica, come la posizione che assumerà l’Ucraina nel contesto comunitario. La pasta è uno dei simboli del made in Italy, però la sua produzione è ancora fortemente dipendente dall’estero. I trasformatori faticano, in particolare quest’anno che ha visto un andamento meteo molto avverso, a trovare produzione nazionale adeguata in quantità e qualità. Da produttore non posso che confermare la pessima annata, aggiungo che con le quotazioni attuali è sempre più difficile fare imprenditoria, puntando sui cereali a paglia".