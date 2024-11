Sottoscritto il Manifesto sulla sostenibilità

Sottoscritto a Parigi il Manifesto sulla sostenibilità tra The International Dairy Federation (Fil/Idf) e la Fao, una firma con cui la comunità lattiero casearia mondiale ribadisce l’impegno per una transizione sostenibile del settore, mettendo nero su bianco gli impegni e le azioni concrete messe in atto. Lo fa sapere Assolatte, precisando che si tratta di nuovo passo dopo che, già nel 2016, con la Dichiarazione di Rotterdam veniva riconosciuto il contributo fondamentale del settore lattiero-caseario ad uno sviluppo sostenibile. "La comunità lattiero casearia mondiale punta un faro sul percorso virtuoso che le imprese stanno facendo in vista degli obiettivi di Agenda 2030 – dichiara Paolo Zanetti, presidente di Assolatte – documentando le pratiche sostenibili e al contempo, stimolando negli attori del settore una sempre maggiore partecipazione e contributo a questo percorso". Ma è anche "uno strumento che servirà a contrastare anche fake news sull’impatto ambientale del nostro settore. Come quando si mettono a confronto e si confondono le emissioni del sistema zootecnico, che fanno parte del ciclo naturale, con quelle che derivano dalla combustione di carburanti fossili". Assolatte, che ospita la Segreteria del Comitato italiano Fil/Idf, plaude a questa importante iniziativa.