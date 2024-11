Stefano Francia: "Portiamo le colture nelle terre marginali"

"Tra le sfide future del settore primario, c’è quella di utilizzare e di rendere produttive terre marginali, senza per questo devastare l’ecosistema, né penalizzare la biodiversità. È quanto ho sottolineato a Ortigia, nell’ambito del G7 agricolo e nel corso di un convegno di Federunacoma avente per tema la meccanizzazione nei territori ‘difficili’ – dice Stefano Francia, presidente di Cia-Agricoltori italiani dell’Emilia-Romagna –. Nei prossimi trent’anni la superficie coltivata dovrà essere incrementata di 590 milioni di ettari per soddisfare i fabbisogni alimentari di una popolazione mondiale che raggiungerà 10 miliardi di abitanti. Per questo, è necessario il recupero dei terreni soggetti a degrado".

"Una prima risposta al problema sono lo sviluppo di tecnologie agricole all’avanguardia e l’applicazione di metodi colturali innovativi, come idroponiche e aeroponica. Portare l’agricoltura nelle aree marginali – ragiona Francia – è importante non soltanto per la produttività dei territori, ma anche per contrastare i dissesti idrogeologici. È una sfida che ci coinvolge da sempre. Abbiamo dei territori marginali nelle zone collinari montane, ma anche aree urbane che sono da recuperare: pensiamo alle grandi fasce attorno alle zone industriali, sono tutte superfici che vanno riportate alla produttività e che hanno la necessità di avere una meccanizzazione adeguata".

Non è, questa, una meccanizzazione delle grandi estensioni, ma interventi con mezzi adeguati che possono aiutare gli agricoltori a produrre e dare un contributo, anche visivo, ai nostri territori. "Talvolta, purtroppo, ci troviamo di fronte a superfici abbandonate, con una brutta immagine non soltanto per gli agricoltori – prosegue Francia –, ma anche per i turisti che visitano il nostro Paese. Recuperarle significa riuscire a dare un contributo anche al turismo". Il 33% della superficie coltivata è in condizioni di degrado moderato (8%) oppure elevato (25%) a causa della salinizzazione dei suoli, della perdita di sostanza organica e della desertificazione. "Per fermare e invertire questo processo non ci si può affidare unicamente all’iniziativa degli imprenditori agricoli – aggiunge il presidente della Cia –, ma è essenziale che i decisori pubblici sviluppino con urgenza adeguate politiche di sostegno. D’altro canto, è proprio la remuneratività delle attività agricole, condizionata da un gran numero di variabili, che finisce per disincentivare gli investimenti, anche nelle aree marginali. Per questo, è necessario prevedere strumenti di incentivazione pubblica che sostengano l’agricoltura nelle aree a rischio, territori nei quali sono richiesti macchinari specifici, altamente specializzati".

Un altro tema strettamente correlato alla fruibilità delle aree montane è la messa in sicurezza delle aree più esposte al rischio di alluvione. "L’intensificarsi dei fenomeni estremi legati ai cambiamenti rende evidente che le attuali infrastrutture non sono più adeguate a sostenere queste sfide – osserva Francia – e occorre un patto sociale che metta come priorità assoluta interventi per la sicurezza del territorio. Non dobbiamo incorrere nell’errore di consegnare la soluzione solo a una progettualità futura, ma dobbiamo mettere in atto, fin da subito, azioni concrete, che già ora si possono fare". In un recente convegno promosso da Cia in collaborazione con l’Associazione nazionale delle bonifiche su tematiche ambientali, Francia ha ribadito che "occorre affrontare il tema dell’acqua, del dissesto idrogeologico e dei cambiamenti climatici in modo scientifico, ed è raro visto che spesso, soprattutto sui social media, si affronta in maniera superficiale, facendo lotte ideologiche su quello che viviamo ogni giorno. Lo squilibrio climatico, troppa acqua o troppo poca, ha generato zone fragili, che oggi sono a rischio di abbandono. Per questo, dobbiamo mettere in campo una strategia comune e integrata per tutelare un bene prezioso come l’acqua, salvaguardando al contempo l’agricoltura e il territorio. Tenere i produttori nelle aree rurali e interne significa difendere l’agricoltura made in Italy, evitare lo spopolamento e, soprattutto, prevenire il dissesto idrogeologico".

Infine, Francia propone cinque azioni per contrastare i rischi naturali. "Dare priorità negli interventi di messa in sicurezza alle zone a più alto rischio naturale – le elenca il presidente di Cia Emilia-Romagna –, definire e avviare subito un nuovo piano nazionale per la crescita dei grandi invasi da considerarsi integrati, e non alternativi, ai piccoli invasi. Inoltre, serve accelerare sul riutilizzo delle acque reflue, favorendo gli investimenti e le infrastrutture necessarie al riuso agricolo".

"Non per utimo – conclude Francia – va approvata finalmente una legge contro il consumo di suolo agricolo, visto che si continuano a cementificare 2,4 metri quadrati di suolo al secondo, oltre a incentivare le funzioni di custodia e di manutenzione del territorio svolte dagli agricoltori con un quadro normativo chiaro e definito".