Sulle vie dell’export: "Piano da 2,3 milioni per la promozione"

Un progetto ampio e importante, di circa 2,3 milioni di euro, per promuovere il vino marchigiano sul mercato europeo. È questa l’ultima iniziativa messa in campo dall’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) per il biennio 2025-2026. Attenzione particolare è prevista nella promozione in favore delle piazze di sbocco delle Dop marchigiane, con Germania, Belgio, Paesi Bassi e Svezia in prima fila, ma anche con diverse aree considerate emergenti per il mercato marchigiano, come Francia, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Austria, Danimarca e Repubblica Ceca. Un vero e proprio piano di promozione grazie ai fondi Csr 2023-2027 "Promozione dei prodotti di qualità" della Regione Marche per puntare, oltre alla domanda interna, sui Paesi obiettivo del mercato comunitario. Tra le attività previste nel piano, che coinvolge le sedici Dop tutelate da Imt (che conta a livello regionale oltre cinquecento aziende associate, l’89% dell’imbottigliato della zona di riferimento, e quest’anno festeggia i venticinque anni dalla nascita), ecco l’informazione e la promozione pubblicitaria con una forte impronta digital-social, oltre a quelle sui canali più tradizionali. Ampio spazio sarà dato anche alle azioni di business diretto, con la partecipazione a fiere di settore, incontri, degustazioni, workshop, eventi dedicati a buyer ed esperti di settore nazionali e europei. Una chiave per favorire anche l’enoturismo in regione.

Michele Bernetti, presidente Imt, quanto è importante promuovere i vini marchigiani all’estero?

"Si tratta di un progetto già fatto negli anni passati. Questo ci dà visibilità anche alle fiere internazionali, come il Pro Wine in Germania a Düsseldorf, il Vinitaly a Verona e al Wine Paris & Vinexpo a Parigi, in Francia, dove quest’anno abbiamo partecipato per la prima volta. All’interno di questo finanziamento inoltre ci sono attività con un risalto europeo, che ci permettono anche di dare ospitalità".

Quali sono i mercati di riferimento e quelli su cui si può migliorare? E i più interessanti in via di sviluppo?

"I mercati che fanno volume per le Marche e, in generale, per il vino italiano, tolto il Regno Unito che è uscito dall’Unione europea (per l’export oltre la metà dei volumi venduti è destinata verso i paesi dell’Ue, ndr), sono la Germania, il Benelux (Belgio, Paesi Bassi, 24% di share sul totale export e 44% sul totale Unione europea, Lussemburgo), una parte della Scandinavia, come la Finlandia e soprattutto la Svezia, uno spicchio di mercato piuttosto importante per il vino marchigiano, sia per il vino bianco che per il rosso. Qua lavoriamo molto bene con il Verdicchio che ha un’ottima fame e reputazione. E i prezzi dei consumatori sono anche migliori rispetto ad altri mercati. Fuori dall’Unione europea la Svizzera è un mercato importante, qualificato e con un prezzo medio-alto. Ma anche gli Stati Uniti, il Giappone e il Canada".

All’estero le Marche per quali vini sono conosciute?

"Il Verdicchio di sicuro è il più conosciuto, ma hanno un discreto successo anche il Lacrima di Morro d’Alba e il Rosso Conero. Poi ci sono altri vigneti quelli su cui dobbiamo rinforzarci altri per migliorare e offrire ulteriori alternative, come i Colli Pesaresi, il Bianchello del Metauro, i Colli Maceratesi, la Ribona e il Serrapetrona. Le sedici denominazioni di origine tutelate da Imt sono quattro vini Docg, ovvero Castelli di Jesi Verdicchio Riserva, Conero Riserva, Verdicchio di Matelica Riserva e Vernaccia di Serrapetrona. Poi, dodici quelli Doc, cioè Bianchello del Metauro, Colli Maceratesi, Colli Pesaresi, Esino, I Terreni di San Severino, Lacrima di Morro d’Alba, Pergola, Rosso Conero, San Ginesio, Serrapetrona, Verdicchio dei Castelli di Jesi e Verdicchio di Matelica".

Sponda enoturismo, cosa hanno da offrire ancora di più le Marche?

"Le Marche possono offrire davvero tanto, hanno dalla loro parte la potenzialità e l’attrattività. Sono ancora integre a livello di stile di vita e paesaggistico, con una parte collinare molto attraente. E poi il settore è collegato molto bene alla parte enogastronomica, dando autenticità al prodotto. Insieme a Food Brand Marche, con anche il supporto dell’Università Bocconi di Milano, stiamo lavorando sulle esperienze delle altre regioni sull’enoturismo, così da riproporre nelle Marche ciò che è stato vincente".

Il 2024 per il mercato e per la vendemmia che anno è stato è stato?

"Dal punto di vista del mercato non è stato un anno facile. Abbiamo visto una contrazione a livello italiano ed è stato lo stesso per le Marche. La vendemmia invece è stata più facile rispetto allo scorso anno, dato che il 2023 fu tra i più difficili degli ultimi decenni. Ma abbiamo recuperato solo in parte, con un 20% in meno rispetto alle medie storiche, mentre nel 2023 si era scesi del 40%".