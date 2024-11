Un’annata estrema. Siccità e alluvioni minano il fare impresa

L’agricoltura marchigiana chiude il 2024 tra difficoltà e soddisfazioni, un anno segnato da siccità ed eventi meteo estremi. "Dai cereali alla vite, all’olio – dice la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni – abbiamo avuto grandi produzioni, sebbene il caldo estivo abbia influito sulle rese. In molti settori siamo migliorati rispetto al 2023". Nelle Marche, la produzione principale resta il grano duro, che colloca la regione al quarto posto in Italia, con oltre 3 milioni di quintali. Il primato nazionale è detenuto invece con i 35mila ettari di girasole e gli 890mila quintali raccolti. Coldiretti ha supportato il settore tramite i contratti di filiera Cai per l’energia. Ciò ha permesso agli agricoltori di ottenere tra i 41 e i 42 euro più Iva, prezzi superiori rispetto a quelli del mercato. Dalla vendemmia appena conclusa, su circa 15mila ettari di vigneto, arriva un’ottima produzione di oltre 600mila ettolitri, e anche gli olivicoltori, con 9.500 ettari, si aspettano una qualità elevata per l’olio. Positivo pure l’andamento della barbabietola da zucchero, con una produzione di circa 700mila quintali.

"È stato un anno impegnativo – prosegue la presidente Gardoni – e Coldiretti ha avanzato proposte operative ai tavoli della politica regionale e nazionale per rafforzare un settore strategico, capace di offrire servizi turistici, scolastici e sociali, manutenere il territorio e proteggere ambiente e biodiversità. Tuttavia, occorre una maggiore difesa dal sovrannumero di animali selvatici, specialmente cinghiali, che danneggiano le coltivazioni, causano incidenti e costituiscono un rischio per il settore zootecnico a causa del possibile contagio di peste suina. Ci aspettiamo dalla Regione che dalle parole di intenti si passi ai fatti altrimenti saremo costretti ancora una volta a dichiarare lo stato di agitazione".

Il 2024 conferma la tendenza verso produzioni specializzate e biologiche, che attirano anche giovani agricoltori. Si sono registrati quasi 7mila ettari di terreni biologici in più, consolidando le Marche tra le regioni più avanzate nel settore, con oltre il 28% della superficie agricola totale in biologico, rispetto alla media nazionale del 20%.

Gli ultimi dati Sinab-Ismea confermano il contributo di oltre 4mila operatori alla coltivazione sostenibile, confermando le Marche come una delle regioni più green d’Italia. Tutte le principali colture sono in crescita: 23mila ettari di cereali (+7%), 7.300 di vigneti (+6%), 5mila di ortaggi (+20%) e oltre 4mila di oliveti (+14%).

L’osservatorio di Confagricoltura evidenzia invece, afferma Denis Bernabucci, "che la produzione dei cereali è stata soddisfacente, piuttosto quello che continua a mancare è il prezzo, sempre troppo basso per il coltivatore. A volte il ricavato non riesce a coprire i costi. Anche i premi comunitari ultimamente hanno avuto un taglio di circa il 40 e anche il 50 per cento".

Quanto alla vendemmia, spiega Bernabucci per Confagricoltura, "la vendemmia è stata discreta, con produzione media e prodotto di alta qualità. Nel periodo estivo i vigneti hanno sofferto molto la siccità, la pioggia è arrivata troppo tardi, quando ormai era giunta la vendemmia, altrimenti oltre alla qualità ci si poteva aspettare anche una maggiore quantità".

Critica Sabina Pesci della Cia (Confederazione italiana agricoltori): "Questo è un anno non positivo se parliamo di sostenibilità delle nostre aziende agricole. Mentre la qualità dei prodotti è risultata eccellente per quanto riguarda vino, olio extravergine, grano, frutta e verdura, le quantità sono state scarse. Ottimo il tartufo, ma introvabile e prezzi alle stelle solo per i consumatori".