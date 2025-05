"Abbiamo forti difficoltà di produzione: ci serve un cambiamento di legge"

Giampaolo Cenacchi, vicepresidente del Consorzio Riso del Delta del Po, quante varietà di prodotto tutelate?

"Coltiviamo le quattro varietà tradizionali di riso: carnaroli, arborio, baldo e volano. Purtroppo sono varietà con fusto a taglia alta e difficili da produrre, soggette ad allettamento e sensibili alle malattie, e ci creano problemi di gestione dei residui di paglia. Tra l’altro siamo in deroga di legge per gli abbrucciamenti di paglia e le prospettive future indicano che ci sarà un divieto. Produciamo anche altre varietà succedanee come caravaggio e cammeo, qualitativamente eccellenti, varietà a fusto basso, resistenti e che ci danno la possibilità di gestire meglio la paglia. Queste varietà non sono però riconoscibili dal consumatore sullo scaffale. Per questo stiamo conducendo un dialogo serrato con il Ministero attraverso il forte sostegno delle Regioni Veneto ed EmiliaRomagna, per avviare il prima possibile una modifica del disciplinare Igp al fine di dare una corretta informazione al consumatore in etichetta fornendo tutte indicazioni necessarie, dalla riconoscibilità del prodotto alla varietà effettivamente coltivata. È importante e necessario che la modifica sia accolta con rapidità per evitare un drastico ridimensionamento del nostro Consorzio".

Quanti associati avete e in che fasce del territorio si trovano?

"Nelle province di Rovigo e Ferrara. Abbiamo sui 30 associati, tutte aziende abbastanza importanti. Siamo un Consorzio con una possibilità di espansione importante. Produciamo intorno ai 1.000-1.500 ettari all’anno, ma abbiamo le capacità di far fronte alla richiesta del mercato che si sono triplicate negli ultimi anni. Il mercato lo richiede ma non riusciamo a produrre. Questa mancanza di produzione, negli ultimi 5 anni, ha generato mancati introiti per gli agricoltori pari a € 18.303.116 analiticamente stimati in modo prudenziale, e a ricaduta un mancato introito per il Consorzio di € 1.080.300".

Un chicco di riso per essere considerato Igp quali tratti distintivi deve avere?

"Le caratteristiche del nostro riso sono legate all’ambiente. Siamo vicini al mare, avvolti da una brezza marina che ci permette di mantenere integre le piante, con pochissimi interventi di difesa. Il terreno inoltre è ricco di sostanza organiche e questo dà qualità al riso. E poi, a differenza degli altri in Italia, il nostro chicco è un po’ più grosso".

L’Italia, in Europa, è un’eccellenza nella produzione del riso. Come va l’export?

"L’export va molto bene. La riseria ’Grandi Riso’ commercializza in tutto il mondo, dalla Cina all’America. Siamo contenti perché il consumatore si è affezionato. Ma noi produttori, lo ripeto, facciamo sempre più fatica a coltivare".

E per i prezzi, cosa fa il Consorzio?

"Ogni anno facciamo un contratto di vendita. Abbiamo un prezzo minimo garantito, così nel momento in cui il mercato ne risente, vedi l’importazione, il produttore non avrà meno di 45 euro al quintale, più un contributo di nove euro. Così nel momento in cui il mercato dovesse andare sotto i 40 euro, il coltivare Igp riesce a tenere il prezzo minimo. Una vera e propria tutela, un valore aggiunto del nostro Consorzio".

Nicholas Masetti