Agrofutura a Cesena, cultura e gastronomia: “Eccellenze da coltivare”

"Sono molto felice di partecipare a un evento del territorio, perché, pur essendo da quattro anni presenti a Cesena come università, abbiamo avuto difficoltà a renderci visibili. Oltre al corso di Scienze e Cultura della Gastronomia, a Cesena sono nati i corsi di laurea in Viticoltura ed Enologiai".

Quali sono gli sbocchi lavorativi che offre la laurea?

"In molti credono che questo sia un corso di laurea per diventare chef o super chef, ma non è così. Non ha a che fare con la pratica gastronomica, ma con le scienze e la cultura che stanno attorno ai diversi aspetti della gastronomia. Nel corso si parla della storia del cibo, della cultura del cibo, di qualità e sicurezza e del valore del territorio, della comunicazione intesa in senso ampio. I nostri laureati hanno la capacità di capire quali sono i valori di un territorio e di farli diventare un valore per la società. Allo stesso tempo sono in grado di valorizzare le risorse gastronomiche di un territorio, ad ampio spettro".

Quando è nato il corso di laurea in Scienze e Cultura della Gastronomia a Cesena?

"E’ nato quattro anni fa, e conta 140 iscritti. Attualmente ci sono tra i 15 e 20 studenti già laureati. Alcuni di essi sono entrati nel mondo dei social e nella comunicazione, altri nel marketing dei prodotti alimentari, un neo laureato collabora con un fotografo del cibo. Una ragazza che ha finito gli studi ha avviato una Start Up che organizza tour enogastronomici e un’altra ancora si è trasferita per lavoro in Australia. I nostri studenti svolgono anche seminari nelle aziende del territorio".

Attorno al mondo della cultura gastronomica si sono formate diverse professionalità, qual è il segreto del successo per chi lavora in questo settore?

"E’ fondamentale, soprattutto per le aziende, direzionare il marketing verso la comunicazione social. Ma allo stesso tempo non bisogna tralasciare il contatto diretto con i clienti: un modo per stringere relazioni è quello di invitare i clienti in azienda e mostrare la propria attività e i propri spazi di lavoro".

Qual è il cuore del vostro centro di laurea?

"E’ il dipartimento di scienze e tecnologie agro alimentari, un dipartimento che ha un rapporto diretto con il territorio da molti anni".

Tra i percorsi culturali della zona c’è la Strada dei Vini, che promuove il turismo enogastronomico. Sarebbe utile estenderlo anche ad altre eccellenze del territorio?

"Se potessimo estendere questa rivoluzione, oltre al vino, anche al settore gastronomico, avremmo sicuramente dei benefici. Il successo dei vini e delle cantine potrebbe essere traslato al settore che produce cereali, frutta, prodotti agricoli. Si potrebbe parlare anche dei valori nutrizionali di questi alimenti e di un’alimentazione sana e corretta. Sarebbe molto importante per un territorio riuscire a fare conoscere in maniera competente e completa tutti i valori della zona".

Aperitivo a tema per i partecipanti

Il Festival Agrofutura si terrà oggi alle 18 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana. Dopo le conclusioni, un aperitivo a tema per tutti i partecipanti. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Iscrizioni all’evento al link quotidiano.net/agrofutura-cesena