Agrofutura, l’Unibo c’è. Professori e ricercatori tra incontri e dibattiti

L’Alma Mater sarà tra i protagonisti di Agrofutura, il festival dedicato all’agricoltura del futuro promosso da QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, in collaborazione con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, e con BPER Banca nel ruolo di main partner. Diversi i panel in programma con direttori di dipartimento, professori e ricercatori universtiari nella giornata di venerdì 16 maggio a Palazzo Pepoli. Il primo intervento accademico sarà alle 10.50 nel panel ‘Le dinamiche della filiera agroalimentare italiana: scenari evolutivi, sfide e opportunità’: assieme a Marco Marcatili (direttore sviluppo Nomisma) e Marco Lazzari (responsabile servizio agribanking BPER Banca), interverrà Giovanni Dinelli, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL).

Agrofutura: lo speciale

"Il Dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari è partner scientifico dell’evento agrofutura – commenta Dinelli –: l’evento affronterà molte delle tematiche su cui il nostro Dipartimento attivamente è coinvolto con progetti di ricerca nazionali ed europei. In particolare agricoltura sostenibile, innovazione tecnologica e alimentazione sana sono alcune delle principali tematiche su cui molti docenti e ricercatori del nostro Dipartimento sono stati coinvolti per la realizzazione di progetti nazionali finanziati nell’ambito del Pnrr. Agrofutura sarà l’occasione per illustrare alcune innovazioni e per raccontare alcune delle evidenze emerse dalla sperimentazione".

A seguire un focus sul mondo agritech, ovvero lo sviluppo tecnologico per un’agricoltura e un’alimentazione più sostenibili. Il presidente del consorzio Cineca, Francesco Ubertini, dialogherà con Luca Corelli Grappadelli e Matteo Vittuari, docenti e ricercatori dell’Unibo coinvolti rispettivamente nei progetti Agritech e OnFoods, entrambi sostenuti dal Pnrr e con diversi partner nazionali tra università e soggetti privati. Agritech punta a ridurre l’impatto ambientale nell’agrifood promuovendo tecnologie per lo sviluppo sostenibile delle produzioni, mentre OnFoods mira a elaborare soluzioni innovative per produrre cibo sicuro e salutare.

L’Alma Mater sarà rappresentata anche nel panel ‘Leadership femminile: esperienze di successo tra produzione agroalimentare, cultura d’impresa e strumenti di crescita economica’, in programma alle 11.50. Insieme con Silvia Carpio (coordinatrice per l’Emilia Romagna Associazione Donne dell’Ortofrutta) e Cecilia Bavera (responsabile direzione territoriale Emilia est e Romagna BBPER Banca), parteciperà anche Sara Bosi, PhD del DISTAL – Università di Bologna.