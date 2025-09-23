Agrofutura a Modena, come vincere le sfide

Modena, 23 settembre 2025 – Mercati e filiere, investimenti, valorizzazione del territorio e innovazione agricola. Sono questi i temi principali discussi oggi pomeriggio nella sala conferenze della Biblioteca Delfini di Modena durante la quinta puntata (video) di Agrofutura (foto), il festival – organizzato da Qn, Il Resto del Carlino e La Nazione col sostegno delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana – pensato per informare e coinvolgere chi ogni giorno opera nel settore agroalimentare.

Dopo le tappe di Bologna, Firenze, Cesena e Alberese, Modena ha ospitato il convegno intitolato "Strategie per crescere: l’ecosistema agroalimentare in Emilia tra mercato, territorio e innovazione” che – seguito da un centinaio di persone in sala e circa 10.000 online – ha visto dialogare imprenditori, istituzioni, professori, chef ed enti del territorio per riflettere insieme sul futuro dell’agricoltura.

Dopo i saluti istituzionali, il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti ha ribadito come l’agroalimentare sia un settore cruciale per la crescita economica locale. “Le eccellenze Dop e Igp di Modena – ha spiegato il sindaco – sono un punto di forza che si riflette anche sul turismo. Negli ultimi mesi la crescita della città è stata superiore a quella di Bologna: sono convinto che, a tal proposito, il fattore enogastronomico sia stato determinante”.

Marco Lazzari, responsabile di Agri Banking Bper Banca, ha parlato del servizio dedicato alle imprese con cui Bper ha voluto riconoscere la centralità e la tipicità del settore agroalimentare. “Agri Banking – le parole di Lazzari – è nato per dialogare con gli imprenditori e intercettare i bisogni specifici delle aziende che si occupano del settore agroalimentare. Questo servizio, per il quale ci avvaliamo di agronomi ed esperti del settore, si è reso necessario perché le imprese agricole hanno esigenze peculiari e cicli finanziari molto lunghi”.

Matteo Conti, direttore Centrale Marketing Strategico del Gruppo Amadori, ha parlato dell’evoluzione strategica del gruppo che oggi si presenta con una nuova e più ampia identità: quella di ‘The Italian protein company’. “Da qui a dieci anni – ha spiegato Conti – vogliamo diventare la protein company italiana più sostenibile e innovativa e offrire una proposta alimentare completa, adatta alle esigenze dei consumatori e dell’ambiente. Abbiamo iniziato a produrre proteine vegetali di filiera italiana: ora, accanto alle proteine ‘bianche’ di pollo e tacchino, offriamo le ‘rosa’ del suino, le ‘gialle’ delle uova e le ‘verdi’ della nostra linea vegetale”.

Anche Giovanni Sorlini, Responsabile Qualità, Sicurezza e Sviluppo Sostenibile di Inalca, ha parlato di sostenibilità. “La sostenibilità – ha dichiarato Sorlini – deve essere parte integrante dei processi produttivi, agricoli e industriali. Per questo abbiamo investito in impianti di biogas e biometano, come il polo agricolo e zootecnico di Corticella, che oltre a produrre energia rinnovabile recuperano il prodotto finale. Abbiamo introdotto pratiche di agricoltura rigenerativa e colture più resistenti agli effetti dei cambiamenti climatici e meno esigenti in termini di acqua e risorse”. Giuseppe Pulina, Professore Ordinario di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti dell’Università di Sassari e Presidente Associazione Carni Sostenibili, ha citato l’eccellenza del comparto zootecnico italiano. “In Italia – conclude Pulina – il sistema zootecnico emette circa 20 milioni di tonnellate di CO2, ma i terreni ne assorbono altrettante. Inoltre, dal 1990 a oggi il comparto latte ha ridotto le emissioni del 35% e quello della carne del 50%. La zootecnia italiana è tra le più efficienti al mondo: i sistemi più efficienti sono anche quelli che inquinano meno”.