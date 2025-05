Agrofutura, i negozianti. Il tour dei sapori coinvolge i visitatori: menù creati ad hoc

Bologna, 17 maggio 2025 – Agrofutura in città. Un tour di assaggi e degustazioni diffuso in città che coinvolge 23 esercizi tra ristoranti, botteghe, salsamentari, drogherie, pasticcerie, panifici, enoteche, librerie e negozi di charme che insieme creano il ‘Menù Carlino’. Ogni esercizio coinvolto, segnalato da un allestimento firmato Agrofutura e Carlino, presenta già dalla mattina un’esperienza nel proprio negozio. La partenza di questo viaggio può essere alla Bottega del Caffè, in via degli Orefici, dove si possono degustare specialità del territorio. Invece Drogheria Gilberto in via Drapperie 5/a punta sull’assaggio di tre invecchiamenti di aceto balsamico Igp di Modena e il Principe in Centro, via Caprarie 5, sulla degustazione di prodotti Dop/Igp quali la crescente tradizionale con mortadella fornita dall’ultima bottega artigiana di Bologna. Poco distante, Tamburini, in via Caprarie 1, propone il salame rosa.

A loro si uniscono due forni come Paolo Atti in via Caprarie 7 e Piron el Furnar, in via Nosadella 7/a. Al Panificio Neri in via Saragozza si scopre la classica torta di riso. Un passaggio anche alla Libreria Nanni in via de’ Musei, per immergersi tra le pagine di libri antichi che raccontano il verde.

Tornando al cibo, per i dolci la vostra scelta potrebbe essere quella di andare alla Drogheria della Pioggia in via Galliera 27 dove trovate tutti gli ingredienti per realizzarli, scoprendo una bottega storica di Bologna. E ancora: la Distilleria Lolli, l’Enoteca Italiana di via Marsala, Ristò Pallotti in via Irnerio, il Forno di Porta Lame, il Banco del Pane in via Zamboni, la Caffetteria Santo Stefano, Fiaschetteria Santo Stefano, Borgo delle Tovaglie, libreria Trame, Formaggeria Barbieri al Mercato delle Erbe, la Vinoteca Bologna in via Grabinski, Pasticceria Simiani in via Sant’Isaia, Pasta Fresca Naldi in via del Pratello, Borbonica Caffetteria Pasticceria di via Riva Reno e la Sorbetteria Castiglione.