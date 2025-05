Agrofutura, oggi l’inaugurazione. Conferenze, aperitivi e tavole green: l’agricoltura del futuro è in città

Bologna, 16 maggio 2025 – Debutta oggi il festival Agrofutura dedicato fino a domani all’agricoltura e alle riflessioni e visioni innovative ad essa legata. Quartier generale è Palazzo Pepoli, sede del Museo della Storia, dove proprio questa mattina alle 9,30 si aprono le porte della due giorni con una Business Conference che sonderà le politiche nazionali e regionali a sostegno dell’agricoltura, con uno sguardo agli scenari evolutivi, alle sfide e alle opportunità della filiera agroalimentare italiana, all’agritech (si può partecipare registrandosi qui: quotidiano.net/agrofutura-business-conference-bologna).

Si innesta, in questo fertile terreno, uno storytelling più pop, ospitato da Casa Carlino, la serra in piazza Minghetti che molti bolognesi avranno già avuto modo di ammirare nei giorni scorsi, in cui storie virtuose di chi ha investito in questo mondo, possono servire da ispirazione e ulteriore riflessione.

Ma Palazzo Pepoli, sia oggi sia domani dalle 18 alle 20, sarà la destinazione suggestiva per aperitivi a tema (consumazione 10 euro a persona) curati da Tavola della Signoria, che ha creato “Agro”, uno spritz agrumato con bitter Sorbole e bollicina, accompagnato con cartoccino di verdure dell’orto pastellate e fritte e “Futura”, soft drink con sciroppo di fiori di sambuco nero del Lamone, accompagnato da fragole di Romagna Igp.

E sarà anche luogo di workshop e laboratori per adulti e bambini, per addentrarsi nel magico mondo della coltura. La seconda location di Agrofutura, Casa Carlino, si apre alle 15,30 con tre grandi chef come Aurora Mazzucchelli, Riccardo Agostini e Max Poggi, che della parola sostenibilità hanno fatto un uso proprio, che sconfina anche nella cura umana, discuteranno sulla tematica di grande attualità. A seguire gli incontri di Braccia rubate all’agricoltura con il racconto di storie esemplari. Oggi protagonisti Davide Campagna alias ‘Cotto al Dente’, Caffè #Carlino140, il talk show con la redazione del Carlino e Dress Lunch, al secolo Adele Cuomo, che terrà un workshop sulla mise en place green (ci si registra online, gratuitamente), raccontando scelte e visioni di una tavola vincente e preparando la mise en place Agrofutura, dedicata al festival.

“Anche quando non si parlava di green come oggi – racconta – sceglievo materie prime locali, tessuti naturali per apparecchiare la tavola, e acquistavo accessori di vetro, ceramica, legno fino ad appassionarmi al recupero di stoviglie acquistandole nei mercatini dell’usato”. Oggi alle 18,30 si può anche raggiungere la Valsamoggia per partecipare a “AperiFarm with Agrofutura” che si tiene al Teatro della terra presso 02 Farm in via Confortino 33: qui il talk in collaborazione con Agrofutura verte su “Radici e Rotte-Impresa e giovani in agricoltura” e vede relatori Federica Govoni, Valerio Veronesi, Massimiliano Urbinati e Isabella Conti.