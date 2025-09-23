Agrofutura oggi a Modena: cucina, identità e territorio, le strategie per crescere

Modena, 23 settembre 2025 – Un evento con talk e interviste per riflettere sul futuro dell’agricoltura attraverso pratiche innovative, rispettose dell’ambiente e profondamente connesse con il territorio. Dopo il successo delle precedenti tappe di Bologna, Firenze, Cesena e Alberese, il Festival Agrofutura – organizzato da Qn, il Resto del Carlino e La Nazione col sostegno delle Regioni Emilia Romagna e Toscana – arriva oggi a Modena, dalle 18 alla sala conferenze della Biblioteca Delfini (è ancora possibile iscriversi a questo link).

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Mezzetti e di Valerio Baroncini, vice direttore del ‘Resto del Carlino’, focus sul settore agroalimentare in Emilia-Romagna. La tavola rotonda – moderata da Valeria Selmi, vice capocronista della redazione di Modena – vedrà la presenza di Marco Lazzari, responsabile Agri Banking di Bper Banca; Matteo Conti, direttore centrale marketing strategico del Gruppo Amadori; Giovanni Sorlini, responsabile qualità, sicurezza e sviluppo sostenibile di Inalca; e Giuseppe Pulina, professore Ordinario di etica e sostenibilità degli allevamenti dell’Università di Sassari e presidente dell’associazione ‘Carni Sostenibili’.

Nell’occasione verranno approfonditi i vari strumenti di accesso al credito, gli investimenti ‘green’ e verranno sfatate alcune false convinzioni legate all’impatto degli allevamenti, che possono rivelarsi una opportunità per il territorio. Terminati gli interventi degli esperti del settore, spazio a tutti i prodotti di eccellenza sul territorio, Dop e Igp. Ne parleremo con Beatrice Berselli, project manager di Piacere Modena che si occupa di valorizzare la cultura gastronomica, con corsi ed eventi.

Ospite atteso del festival Agrofutura, è la chef Jessica Rosval alla guida de ‘Al Gatto Verde’, il locale all’interno di Casa Maria Luigia di Modena, che Bottura definisce “uno dei ristoranti più sostenibili al mondo”.

Si parlerà appunto di sostenibilità, ingredienti stagionali e lotta agli sprechi. Infine, un aperitivo emiliano curato dal ‘Tortellante’. “Il Tortellante, progetto fortemente voluto dalla famiglie, dà la speranza di un futuro migliore per i nostri figli – spiega la presidente Erika Coppelli –. Oggi alla fine del ciclo scolastico questi ragazzi si trovano ad affrontare un vuoto sociale, questo progetto li accoglie e li stimola, insegnando loro un lavoro utile e dignitoso ed aiutandoli a migliorare le proprie autonomie in vista del dopo di noi. Il connubio tra nonne/nonni e ragazzi nello spettro autistico si è rivelato vincente e l’aiuto concreto di un team scientifico multidisciplinare formato sull’autismo li porta ad essere sempre più coesi con la nostra società. Credo che il ‘Tortellante’ oggi dimostri che l’impossibile a volte può determinare il possibile”.