La salute inizia a tavola. Campagna ad Agrofutura: “Il benessere? È social”

Bologna, 14 maggio 2025 – Alimentazione e benessere psicofisico. Questo il titolo dello speech che venerdì pomeriggio per Agrofutura Festival vedrà come ospite Davide Campagna, food and fitness influencer, creatore di ‘Cotto al Dente’, pagina che conta oltre 800mila follower. L’appuntamento è da fissare in agenda alle 17,30 e si terrà in piazza Minghetti, dove sarà allestita Casa Carlino. Un evento che indaga sull’importanza del seguire, nel corso della nostra quotidianità, uno stile di vita sano, dettato da buona cucina salutare da accompagnare da attività fisica. L’appuntamento fa parte del progetto editoriale e territoriale de il Resto del Carlino, insieme con La Nazione e Quotidiano Nazionale, che propone, per le giornate di venerdì e sabato, a pubblico e lettori due giorni immersivi nel mondo dell’agricoltura sostenibile, parlando di innovazione, cultura e territorio.

Lo speciale Agrofutura

Campagna, benessere mentale e fisico vanno a braccetto?

“Ho da poco scritto il libro ‘Universo Benessere’ in cui tratto del benessere a tutto tondo. L’alimentazione sana e lo sport sono fondamentali, ma il tutto deve partire dalla nostra mente, che è il punto di equilibrio di tutte le componenti. Certo, fare attività fisica è una valvola di sfogo, ma temporanea: per questo, quindi, è fondamentale lavorare sulla mente”.

Quanto è importante trasmettere sui social questo pensiero?

“Molto. Comunicare e trasmettere benessere sui social, online o sui giornali è fondamentale, anche perché spesso c’è chi segue l’onda dell’imitazione”.

In che senso?

“Più le cose vengono mostrate, più è probabile che le persone seguano ciò che viene proposto. Questo avviene nello sport, ma anche per l’alimentazione: quando ho iniziato questo percorso, per esempio, non era convenzionale parlare di hummus, avocado o legumi. Io non mangio carne, quindi le mie ricette non la prevedono come ingrediente. Ecco, agli inizi di Cotto al Dente mi dicevano che proporre una cucina senza carne sarebbe stato inutile. Insomma, non era così ovvio vedere online ricette sane. Che invece ora sono protagoniste ovunque, perché il benessere è diventato il nuovo trend”.

Quanto è cambiato questo approccio nel tempo?

“Molto, ma ci sono voluti anni per fare in modo che le persone preferissero vedere sui social questo stile di vita, una cucina sana e più sport, rispetto a storie di gossip”.