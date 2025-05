Agrofutura, il pomeriggio di Casa Carlino. “Nutrizione dei bimbi e affetto vanno di pari passo”

Bologna, 17 maggio 2025 – Pomeriggio seguitissimo di incontri a Casa Carlino per Agrofutura (quasi 6.000 le persone collegate in diretta per seguire gli eventi della mattina). In piazza Minghetti due talk dopo pranzo e un workshop: dalla nutrizione pediatrica alle imprese del territorio, fino alle curiosità per la tavola.

In occasione di ‘Mangiare bene per crescere bene: l’alimentazione spiegata ai bambini’ alle 16 a Casa Carlino si è parlato delle buone pratiche da mettere a tavola nell’età evolutiva e anche di quanto sia importante il contesto famigliare nell’accompagnare la crescita dei più piccoli, con la professoressa Antonia Parmeggiani (Associata di Neuropsichiatria Infantile dell’Alma Mater e responsabile del Centro regionale per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione dell'Irccs Isnb di Bologna) e la dottoressa Laura Morisi (Coordinatrice Dietista UA Dietetica dell’Ausl).

Tanta partecipazione anche agli eventi del pomeriggio a Casa Carlino per Agrofutura

"I genitori hanno molti dubbi e spesso cercano tante cose tra gli scaffali per dare loro da mangiare – racconta Morisi –: questo strumento rappresenta graficamente e in maniera molto semplice quello che devono mangiare i nostri figli. Ed è importante non solo l’alimento, la materia biologica, ma anche il lavoro che c’è dietro per prepararlo e l’affetto. I bambini sono in crescita e quindi necessitano di qualcuno che dia loro ciò di cui hanno bisogno”. Per la dietologa nell’alimentazione dei piccoli deve esserci “un po’ di tutto” e la parola chiave è “equilibrio”, mentre sono molto importanti “una quantità calibrata” e la possibilità di “coinvolgere i bimbi anche nelle esperienze al di fuori dei pasti in sé, per aiutarli a prendere confidenza con il cibo, ad esempio con i pomodorini coltivati sul balcone”.

Parmeggiani, dal canto suo, sottolinea quanto sia importante anche l’aspetto relazionale: “Mangiare e dormire rappresentano due momenti assolutamente necessari per la vita. Si comincia appena si nasce e, quando una mamma allatta il proprio figlio, non è solo un momento di nutrizione, ma di relazione. Ci sono allora delle buone abitudini, le stesse che prevengono le patologie: bisogna cercare di vivere in maniera serena tutti i momenti legati al pasto".

Alle 16.30, invece, il talk ‘Braccia ridate all’Agricoltura: storie esemplari di terra e di mare in Emilia-Romagna’ in compagnia di Federica Frattini, chef e co-founder di Podere San Giuliano (San Lazzaro), esempio di impresa e ristorazione, moderato da Benedetta Cucci. Al centro soprattutto il Carciofo violetto di San Luca, presidio De.Co. del territorio. Frattini affronta le motivazioni che l’hanno spinta a lanciarsi nel settore e la propria esperienza: “Perché ho deciso 25 anni fa di darmi all’agricoltura? E’ stata una scelta dettata dal senso del dovere e di appartenenza, e un po’ anche da quanto sono affezionata al Podere. Ma non è stata la classica storia d’amore in cui si dice ‘mollo tutto e vado in campagna’… Non eravamo agricoltori e non avevamo lungimiranza: a darci la spinta è proprio stato un cambio di paradigma, cioè il fatto che produciamo e siamo legati al territorio”.

A chiudere il pomeriggio di Casa Carlino, infine, alle 17 il workshop ‘Mise en place green: il nuovo galateo della tavola’ con Adele Cuomo, founder di ‘Dress Lunch’ su tutte le curiosità più fresche e moderne che riguardano proprio la mise en place all’insegna del green e della sostenibilità.