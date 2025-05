Casa Carlino, un mondo da scoprire. Incontri, talk e proiezioni nel verde

di Marco Principini

Casa Carlino, una serra verde in piazza Minghetti, realizzata rispettando i principi di ecosostenibilità in collaborazione con O2, sarà aperta dal pomeriggio di venerdì 16 maggio fino a sabato 17 e sarà il fulcro multimediale di Agrofutura, il festival dedicato all’agricoltura del futuro. Ospiterà talk, laboratori, video, proiezioni e interviste. A unirla al quartier generale in Palazzo Pepoli sarà un lungo green carpet realizzato con erba e alberi autoctoni dell’Emilia-Romagna.

Si apre venerdì alle 15,30 con l’incontro ‘Sostenibile è servito: radici antiche, visioni nuove’ che vedrà in dialogo gli chef Aurora Mazzucchelli, Massimiliano Poggi e Riccardo Agostini, per affrontare un tema caro alla cucina, sempre più proiettata verso un’evoluzione in sintonia con l’ambiente, pur mantenendo il legame con le radici.

Alle 16 ‘Emilia-Romagna, terra di qualità: viaggio tra DOP, IGP e Innovazione’ con Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue Regione Emilia-Romagna, moderato da Valerio Baroncini e alle 16,30 ‘Donne in campo: nuove energie per l’imprenditoria agroalimentare’, con Francesca Russo e Sonia Volpin, Associazione Donne Ortofrutta Emilia – Romagna, moderato da Letizia Gamberini.

Alle 17 ‘Braccia ridate all’Agricoltura: storie esemplari di terra e di mare in Emilia – Romagna’, che vede protagonista Ostrica Lucrezia di Ferrara, un progetto di Essentia Società Agricola, nata dall’accordo tra Finnittica di Enrico Bertaglia e Iwai Food di Gian Marco Zandrino che sarà ospite coi racconti su questa nuova esperienza agricola.

A seguire la storia dell’Azienda Enio Ottaviani di Rimini, tra vino, vigneti e ospitalità, con Massimo Lorenzi. Modera gli incontri Benedetta Cucci. Alle 17,30 arriva, per parlare di ‘Alimentazione e benessere psicofisico’ (aperto al pubblico, ma su registrazione) l’influencer Davide Campagna di ‘Cotto al dente’, intervistato da Valerio Baroncini.

Sabato dalle 10 alle 12 nell’ambito di ‘Caffé #Carlino140’ intervengono vari ospiti intervistati da Andrea Zanchi: Irene Priolo, assessora ad Ambiente, Trasformazione territoriale, Mobilità e trasporti, Infrastrutture dell’Emilia-Romagna; Francesco Sassone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia; Chiara Gibertoni, direttrice generale Policlinico Sant’Orsola; Enrico Postacchini, presidente Aeroporto di Bologna e Confcommercio Ascom; Salvatore Vassallo, professore ordinario di Scienza politica e direttore dell’Istituto Cattaneo; Angelo Taschetta, presidente associazione Sfogline; Aldo Zivieri di Macelleria Zivieri ed Esther Maria Martelli dell’associazione Carciofo violetto di San Luca.

Alle 12 ‘Meteomania’ con Gaetano Genovese, meteorologo di 3B Meteo, moderato da Francesco Moroni, che seguirà anche alle 16 ‘Mangiare bene per crescere bene: l’alimentazione spiegata ai bambini’, con Antonia Parmeggiani, Associato di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Bologna e direttrice del Centro Regionale per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, e Laura Morisi, coordinatore dietista Ausl di Bologna. Braccia ridate all’Agricoltura tornerà alle 16,30 con la storia del Podere San Giuliano di Bologna e la presenza della fondatrice Federica Frattini, moderata da Benedetta Cucci, che poi introdurrà alle 17 il workshop ‘Mise en place green: il nuovo galateo della tavola’, a cura di Adele Cuomo (Dress Lunch). Informazioni e aggiornamenti: www.quotidiano.net/eventi/agrofutura