"Chianina, marchigiana e romagnola nel Dna. Certificata l’intera filiera"

Direttore Andrea Petrini, cos’è il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp?

""Il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale è una certificazione Igpdal 1998. Certifica la carne proveniente dalle tre razze bovine tipiche dell’Italia Centrale, quindi Chianina, Marchigiana e Romagnola. Non si tratta di certificazioni sull’animale, ma sul prodotto derivante da queste razze, quindi sulla carne. Nel momento in cui quindi si rispettano totalmente i requisiti previsti dal disciplinare di produzione la carne viene certificata con questo marchio. Il disciplinare di produzione vincola tutta la filiera, dalla nascita dell’animale all’allevamento, passando poi per la macellazione e la vendita. Una certificazione che racchiude perciò l’intera filiera. Per razze si intendono soltanto gli animali iscritti al Libro Genealogico Nazionale, quindi con una certificazione genetica. Questo è importante per definire la qualità finale del prodotto in quanto per almeno il 46% le caratteristiche della carne derivano da fattori genetici. I vitelli devono, inoltre, essere svezzati con il latte materno, garantendo il benessere degli animali e in seguito i foraggi utilizzati nell’alimentazione devono provenire esclusivamente dall’area di produzione".

Chianina, Marchigiana e Romagnola. Quest’ultima quali tratti distintivi ha?

"La marchigiana è l’incrocio tra la chianina e la romagnola. La chianina è la razza bovina più grande, con mantello bianco porcellana e meno muscoli. La romagnola invece è più basso, muscoloso e con un mantello bianco tendente al grigio. Dal punto di vista qualitativo sono però molto simili. La romagnola ha una leggera infiltrazione di grasso in più, soprattutto nelle femmine, rispetto alla chianina".

Quanti associati avete tra le varie regioni e quanti sono i produttori dell’Emilia-Romagna e in che province sono dislocati?

"Il disciplinare prevede che gli animali devono essere nati e allevati all’interno dell’area tipica di produzione, quindi tutte le province lungo la dorsale Appenninica dell’Italia Centrale, a partire dall’Emilia, in provincia di Bologna, e fino ad Avellino, Benevento e Caserta in Campania. In totale gli allevamenti iscritti al sistema di certificazione sono 2.960. Di questi 41 sono in provincia di Bologna, 143 tra Forlì, Cesena e Rimini, e 36 in provincia di Ravenna".

Il Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp come si promuove?

"Oltre a controllare e vigilare sulla tutela del prodotto, promuoviamo il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp con fiere ed eventi. In questi primi mesi dell’anno siamo stati ad Agriumbria, poi iMEAT a Modena, Tuttofood a Milano, Vinitaly a Verona, Campanialleva a Benevento. E poi tanti eventi locali di settore in tutta Italia".

All’estero il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp come viene visto?

"Il prodotto certificato ad oggi è carente rispetto alla domanda che abbiamo. Non c’è esportazione. Parliamo di un prodotto fortemente nazionale. Dal punto di vista logistico parliamo di un prodotto difficilmente esportabile".