"Con le vaschette un terzo del fatturato: non era mai successo"

Presidente Fabrizio Aschieri, a 13 anni di distanza dalla fondazione, come sta il Consorzio di Tutela della Coppa di Parma Igp?

"In ottima salute. Rappresento una associazione con 21 aziende produttrici che insieme, nel 2024, hanno sommato un fatturato da 74 milioni di euro legato alla Coppa di Parma Igp. Il ruolo del Consorzio è promuovere e difendere questo prodotto di eccellenza, anche di fronte a un mercato così schizofrenico. E a tal proposito cito solo un dato: negli ultimi tre anni il prezzo medio della materia prima con cui si fa la Coppa di Parma ha registrato un +21%. Ma sono sfide a cui ci siamo fatti trovare preparati".

Come si produce la Coppa di Parma Igp?

"Il taglio di carne utilizzato è la porzione muscolare del collo di suini altamente selezionati, con

una età minima di 9 mesi. Le fasi produttive sono diverse. Per riassumere: viene rifilata la parte selezionata per poi procedere con la salagione, rivestitura e legatura e infine dopo alcuni passaggi di riposo la stagionatura, che non deve mai essere inferiore a 60 giorni a una temperatura tra i 12 e i 16 gradi".

Recentemente avete aggiornato il vostro disciplinare. Cosa è cambiato?

"Le modifiche hanno migliorato sia la tracciabilità della materia prima che il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare: penso per esempio all’alimentazione dei suini fino ai tipi genetici e le combinazioni ammesse. La più sostanziale però ha riguardato il peso: non è più previsto quello medio vivo – che era di 160 chilogrammi con 10% in più o in meno di tolleranza – quanto invece della singola carcassa, ora compreso tra 110,1 e 190 chili, rilevato al momento della macellazione. Anche sull’alimentazione come detto sono state fatte leggere modifiche. Una scelta derivante dal miglioramento del benessere animale durante l’allevamento, che ha portato a un aumento del peso del suino durante il percorso di crescita. Ecco perché nel disciplinare è stata modificata anche la durata della fase di ‘magronaggio’, ovvero allattamento e svezzamento, che in questa versione passa da un peso massimo di 80 chili agli attuali 85".

Nel 2024 è cresciuto fortemente il preaffettato. Qual è la chiave di questo successo?

"Abbiamo destinato 415mila chili di prodotto alle vaschette, che con 25 milioni di euro a valore

hanno rappresentato per la prima volta nella nostra storia un terzo del fatturato complessivo; una crescita costante che dal 25% del 2021 è arrivato all’attuale 33% dell’indotto. Il cliente apprezza sempre di più la modalità di vendita, soprattutto per un prodotto come la Coppa di Parma sempre più utilizzato nel momento aperitivo tra i giovani, dove le vaschette rappresentano il metodo di consumo più facile".

Anche l’export ha un trend positivo. Quali sono i vostri mercati di riferimento all’estero e quali possono essere le nuove possibilità?

"Nel 2024 l’export è arrivato a rappresentare il 16% del fatturato, rispetto al 10% dell’anno precedente. Il Canada si conferma il nostro maggior singolo importatore, con una quota che arriva a sfiorare il 50% dell’export complessivo. L’Europa rimane comunque la principale area di esportazione, soprattutto tra Germania, Francia, Belgio e Olanda".

Nicholas Masetti