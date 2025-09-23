Conserve Italia. Le sfide dei mercati: "La cooperazione agricola del domani"

Radici solide nella terra dei propri soci agricoltori e lo sguardo rivolto avanti, verso un futuro fatto di sostenibilità, digitalizzazione e prodotti capaci di affrontare le sfide dei mercati. È la traiettoria intrapresa da Conserve Italia, Gruppo cooperativo agroalimentare con sede a San Lazzaro di Savena (Bo). Con oltre 14mila soci agricoltori e 36 cooperative agricole aderenti, 9 stabilimenti produttivi in Italia – di cui 7 in Emilia-Romagna – e marchi storici come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani, il consorzio rappresenta un punto di riferimento per la filiera agricola nazionale, come spiega il direttore generale Pier Paolo Rosetti per approfondire le sfide che attendono il comparto.

Direttore Rosetti, partiamo dal vostro piano di sviluppo: più di 86 milioni di euro investiti entro il 2026. Che direzione state prendendo?

"Abbiamo scelto di affrontare con decisione le grandi trasformazioni in atto. L’agroalimentare si trova al centro di transizioni che sono insieme ecologiche, digitali, tecnologiche ed energetiche. Per questo abbiamo varato un piano investimenti da 86,6 milioni di euro che coinvolge i nostri principali siti produttivi. Significa ammodernamento degli impianti, logistica sempre più digitalizzata, utilizzo crescente di energie rinnovabili fino al 40% di copertura del nostro fabbisogno energetico, investimenti nell’economia circolare a partire dalle oltre 60mila tonnellate di sottoprodotti recuperati e valorizzati, nello sviluppo di packaging più sostenibili. A partire dal 2026 potremo ridurre le emissioni di CO₂ di circa 12mila tonnellate l’anno. Non sono numeri simbolici: sono il segno di un impegno reale per rendere più responsabile l’intera filiera".

Quale ruolo ha il pomodoro, uno dei vostri settori simbolo, in questo percorso?

"Il pomodoro è una coltura identitaria per Conserve Italia e in particolare per l’Emilia-Romagna, dove si concentra la produzione del Nord Italia e dove abbiamo tre stabilimenti dedicati a questo comparto: Pomposa e XII Morelli in provincia di Ferrara, Ravarino in provincia di Modena. Abbiamo introdotto nei nostri siti produttivi i nuovi evaporatori ’Thor’ macchinari ad alta efficienza che consentono di migliorare la qualità delle polpe e delle passate, ridurre sensibilmente l’impatto ambientale dei nostri processi e rendere più confortevole il lavoro dei nostri operatori. A Ravarino, nel modenese, questo investimento è già realtà da tre anni. La campagna 2025 è stata la prima interamente gestita con questa tecnologia e i risultati sono positivi".

Il modello cooperativo resta il vostro punto di forza. Cosa significa concretamente per gli agricoltori?

"Vuol dire garantire stabilità, programmazione e redditività. Solo nel 2024 abbiamo riconosciuto ai nostri soci oltre 100 milioni di euro per la materia prima conferita: frutta, pomodoro, legumi, mais dolce. Ma la cooperazione non è solo un fatto economico: è anche un patto di lungo periodo. Aiutiamo i produttori a pianificare gli impianti, in particolare nel comparto frutticolo, e a difendersi dalle oscillazioni di mercato. L’obiettivo è dare certezze a chi lavora la terra, senza agricoltori non esiste futuro per l’agroindustria".

Consumatori sempre più attenti e generazioni con esigenze nuove: come risponde l’innovazione di prodotto?

"Innovare per noi significa osservare con attenzione i cambiamenti negli stili di vita. Con Yoga abbiamo introdotto linee come Yoga Zero 500, senza zuccheri aggiunti, e Yoga Fruit Pro, arricchito in proteine vegetali, pensate per chi cerca benessere e funzionalità. Con Cirio abbiamo appena lanciato i Sughi Pronti con Datterino nel formato da 190 grammi, ideale per famiglie più piccole o per chi vive da solo. L’innovazione di prodotto è fondamentale per intercettare occasioni di consumo e per restare al passo con mercati sempre più competitivi".

Comunicare è altrettanto decisivo che produrre bene. Quali sono le vostre strategie?

"La comunicazione è il ponte tra la filiera e il consumatore. Dopo la campagna TV di Cirio con Elio e le Storie Tese e quella di Yoga con il claim ‘Quando è vita, è Yoga’, abbiamo dato visibilità a Valfrutta con un progetto che mette in primo piano i nostri agricoltori. Con il messaggio ‘Ogni prodotto ha un’origine, il nostro ha un volto” abbiamo chiesto ai soci di raccontarsi in prima persona, mostrando il loro impegno quotidiano. Inoltre, grazie a un QR code presente in etichetta su alcune gamme – come legumi, mais dolce e pesche in pezzi – chi acquista può conoscere il territorio e la storia di chi ha coltivato quel prodotto. È un modo per dare trasparenza e identità, qualità sempre più ricercate dai consumatori".

In estate vi siete fatti notare anche sul territorio. Che valore ha questa scelta?

"È fondamentale essere presenti dove la gente vive momenti di condivisione e socialità. Quest’anno siamo stati protagonisti con il marchio Yoga in manifestazioni molto diverse tra loro: dal Meeting di Rimini, dove siamo stati title sponsor del Villaggio Ragazzi, alla Maratona delle Dolomiti, fino a Yoga Radio Bruno Estate. Occasioni che ci permettono di incontrare pubblici differenti e di far toccare con mano la qualità dei nostri marchi. È un investimento di reputazione e di vicinanza che riteniamo strategico".

Se dovesse sintetizzare con tre parole il futuro di Conserve Italia?

"Direi sostenibilità, innovazione e filiera. Sono i tre pilastri che guidano le nostre scelte".