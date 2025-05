"Consorzio fondamentale per ogni agricoltore. Tradizione da valorizzare"

Presidente Davide Martelli, quanto è importante che ci sia un Consorzio di Tutela per la Patata di Bologna?

"La Patata di Bologna ha ottenuto il riconoscimento Dop nel 2010. Sei anni dopo, nel 2016, è stato ufficialmente riconosciuto anche il nostro Consorzio di Tutela, che svolge, per sua natura, diverse attività destinate alla valorizzazione della Primura coltivata nella provincia di Bologna. Per la Patata di Bologna Dop, prima patata in Italia ad aver ottenuto il marchio di qualità europeo, il Consorzio ha il compito di garantire il rispetto del disciplinare di produzione, migliorando la qualità del prodotto in termini chimici, fisici, organolettici e nutrizionali. Si occupa della protezione del marchio, difendendolo da usi illegittimi e abusivi, e svolge attività di vigilanza per garantire la qualità e la sicurezza del prodotto. Inoltre, promuove la Patata di Bologna Dop, sia in Italia che all’estero, sensibilizzando i consumatori sulle sue caratteristiche distintive e tutelando gli interessi della filiera. Negli ultimi anni il Consorzio ha avviato un progetto di tracciabilità che consente al consumatore, attraverso la scansione del Qr Code presente sulla confezione, di risalire al produttore di origine".

Cosa significa per ogni produttore, che si impegna con e per la terra, avere il marchio Dop?

"Dal 2010, l’ottenimento della Denominazione di origine protetta ha rappresentato un traguardo fondamentale per i nostri produttori, che custodiscono una varietà storica della provincia di Bologna. Per ciascuno di loro, il Consorzio è un punto di riferimento cruciale: non solo per valorizzare la produzione, ma anche per proteggere la qualità e l’autenticità della nostra Patata di Bologna. Il Consorzio di Tutela Patata di Bologna Dop funge anche da interlocutore con le istituzioni e mantiene un dialogo costante con l’ente di certificazione, che effettua controlli periodici sul campo per garantire che la produzione rispetti il disciplinare di produzione. Questo riconoscimento Dop non solo tutela il nostro lavoro, ma lo rafforza, dando valore alla tradizione agricola e all’impegno quotidiano che ogni produttore dedica alla terra".

Cosa potrebbero fare di più le istituzioni per tutelare di più la produzione di patate?

"In un contesto sempre più sfidante e competitivo, il supporto delle istituzioni è fondamentale per tutelare la produzione di patate, sia a livello regionale che nazionale. I produttori si trovano ad affrontare avversità sempre nuove, come virus, agenti patogeni e fenomeni atmosferici imprevedibili. In questo scenario, le istituzioni dovrebbero continuare a garantire un supporto economico per le coltivazioni, come già fatto in passato, per permettere alle aziende di affrontare le difficoltà del settore, anche attraverso bandi e incentivi specifici volti a sostenere i costi per l’acquisto di macchine agricole, macchinari e attrezzature necessarie per l’ammodernamento e l’efficienza delle imprese agricole. Tuttavia, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, l’accesso ai principi attivi per combattere le avversità agronomiche si sta riducendo. Se da un lato questo va incontro a richieste di un minor utilizzo di input e fitosanitari in campo, dall’altro espone i coltivatori a una crescente difficoltà nel proteggere le coltivazioni, senza che vengano fornite soluzioni alternative altrettanto efficaci. In questo senso, le istituzioni dovrebbero lavorare per trovare un equilibrio, supportando l’innovazione che consenta ai produttori di continuare a lavorare in modo sostenibile, senza comprometterne la qualità e la quantità".

Nicholas Masetti