Così gli Izs garantiscono la sicurezza sulle tavole

"Attraverso la Rete degli istituti zooprofilattici sperimentali (Izs) italiani viene garantita la sicurezza alimentare su tutte le produzioni di origine animale, come carne, latte, miele, uova e, in alcuni territori, anche su prodotti di origine vegetale. Controlli scrupolosi dalla terra alla tavola, quindi, ma anche lungo l’intera filiera produttiva, fino ai materiali di confezionamento, di packaging che entrano in contatto con gli alimenti e ai contenuti organolettici, passando per le analisi sensoriali dei prodotti per poterli distinguere per qualità e sicurezza. Quella della sicurezza alimentare è una garanzia del marchio Made in Italy". Lo dichiara Giorgio Varisco, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (Izsler), in rappresentanza della Rete degli Istituti Zooprofilattici sperimentali italiani. Con 10 sedi centrali, 90 sezioni territoriali, oltre 4mila collaboratori specializzati e qualificati e circa 25 milioni di analisi di laboratorio l’anno, la Rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali Italiani rappresenta un importante strumento operativo per assicurare la sicurezza della filiera agroalimentare e dei prodotti italiani, monitorando la salubrità degli alimenti e dell’ambiente, la salute ed il benessere animale e l’antimicrobico resistenza (Amr), tutelando, dunque, anche la salute umana in ottica One Health.