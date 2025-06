Cso centro dell’ortofrutta: "Cruciale fare sistema"

Cavalier Paolo Bruni, presidente di Cso Italy, qual è la vostra mission e quanti soci avete a livello nazionale?

"Cso Italy è una cooperativa che riunisce imprese leader del settore, oltre ad aziende che lavorano lungo tutte le fasi della filiera, imballaggi, logistica, macchinari ecc. La sua mission è di rafforzare la competitività dell’ortofrutta italiana attraverso una sinergia fra aziende concorrenti, ma che condividono progetti comuni, superando gli individualismi. Cso Italy è fra le poche realtà del settore ortofrutticolo che incarna il vero concetto del “fare sistema”. Oggi conta 69 soci su tutto il territorio nazionale".

Quali servizi offrite alle imprese e ai Consorzi associati?

"Tutti i servizi legati alla statistica, dal monitoraggio delle superfici, alle previsioni di produzione fino all’analisi del mercato e dei consumi sono strumenti utili per pianificare le strategie aziendali. Svolgiamo un ruolo attivo nell’internazionalizzazione, con la rimozione delle barriere fitosanitarie e accompagnando i soci nelle più importanti fiere internazionali; offre un servizio anche su promozione e valorizzazione con la gestione di progetti co-finanziati dall’Ue. Sul piano tecnico dà supporto nell’ambito della difesa fitosanitaria, con la predisposizione di un ufficio ad hoc che monitora le sostanze attive e predispone il necessario per le richieste di autorizzazione o di deroga".

Come sta il settore dell’ortofrutta italiano? E quello dell’Emilia-Romagna?

"Il comparto ortofrutticolo italiano affronta sfide complesse: il cambiamento climatico, la riduzione dell’uso delle sostanze attive, il reperimento della manodopera, gli elevati costi di produzione, il calo dei consumi. Nei primi tre mesi del 2025 vediamo una crescita del 2% degli acquisti: ancora prematuro per un’inversione di tendenza, ma segnale positivo. L’Emilia Romagna vive le medesime difficoltà.

In questa regione ci sono però imprese che hanno saputo aggregarsi, che si sono specializzate sul piano produttivo e commerciale, puntando sull’innovazione, e in grado di raggiungere i mercati di tutto il mondo, grazie anche alla sinergia tra pubblico e privato".

A livello regionale quali realtà rappresentate e cosa vi chiedono maggiormente?

"In Emilia-Romagna concentriamo la quasi totalità del mondo organizzato. La regione eccelle nella produzione di pere – con un potenziale di circa 300.000 t. – kiwi, oltre 70.000 t., nettarine – 120.000 t, albicocche, susine. Le imprese devono affrontare il cambiamento climatico e ritornare a produrre come qualche anno fa; chiedono di poter disporre dei mezzi per affrontare le vecchie e nuove malattie, diversamente da quanto imposto dalla politica europea, ma soprattutto si richiede una concorrenza “leale” con i competitors, per un uso armonizzato dei fitofarmaci, per un’equità del costo del lavoro, per un’uniformità delle regole di entrate e uscita delle merci in Europa".

Il cambiamento climatico quanto pesa nelle scelte degli agricoltori?

"Il cambiamento climatico è ormai una variabile centrale. Gli agricoltori hanno necessità di avere varietà resistenti, investire in sistemi di protezione, disporre di nuove tecniche produttive più adatte al nuovo ambiente".

Quali sono le strategie messe in campo dagli agricoltori per combattere il cambiamento climatico?

"La ricerca sta lavorando su pratiche innovative: le Tea, varietà più resilienti, irrigazione di precisione, reti protettive, impianti anti-gelo, agricoltura rigenerativa, digitalizzazione. È in corso una trasformazione profonda che dimostra ancora una volta la capacità di adattamento del settore ortofrutticolo italiano".