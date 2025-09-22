Dop e Igp, Piacere Modena: "Cultura delle eccellenze tra eventi e formazione"

Modena si prepara ad accogliere il Festival Agrofutura, nato per raccontare, promuovere e valorizzare l’agroalimentare italiano, organizzato da Qn, il Resto del Carlino e La Nazione in collaborazione con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana. Tra gli ospiti della quinta tappa della rassegna, in programma martedì alle 18 nella sala conferenze della Biblioteca Delfini, ci sarà Piacere Modena, rappresentato dalla project manager Beatrice Berselli, che interverrà sul tema ‘Identità e innovazione: la valorizzazione dei prodotti Dop e Igp del territorio modenese’.

Per iscriversi all’evento Agrofutura di Modena visita la pagina dell’evento

Con 27 prodotti Dop, Igp e Stg, la provincia di Modena è la prima in Italia per numero e la seconda per impatto economico, con un valore pari a 822 milioni di euro; venendo al comparto enologico, con i suoi quattro lambruschi Dop, Modena è prima, per numero, in Regione.

In un contesto così ricco, Piacere Modena – società alla quale aderiscono i principali consorzi di tutela delle Dop e Igp provinciali e ‘Tradizione e Sapori di Modena’ – si occupa di promuovere il territorio sul mercato nazionale e internazionale e accrescere la conoscenza dei prodotti a indicazione geografica.

"Fare sistema tra i prodotti agroalimentari d’eccellenza di Modena – ha dichiarato il presidente di Piacere Modena, Enrico Corsini – significa rafforzare l’identità del nostro territorio. La promozione congiunta in Italia e all’estero è fondamentale per valorizzare non solo le singole eccellenze, ma l’intero tessuto culturale ed economico modenese, creando opportunità di sviluppo e riconoscimento a livello internazionale". La ricchezza del settore agroalimentare modenese tutelata da Piacere Modena va ben oltre i marchi Dop e Igp.

"Una particolarità del nostro territorio – sottolinea Beatrice Berselli – riguarda il fatto che, oltre ai 27 prodotti Dop e Igp, ci sono altrettante specialità agroalimentari e gastronomiche tutelate dal marchio collettivo ‘Tradizione e Sapori’, di proprietà della Camera di Commercio di Modena".

Come ha fatto notare la project manager, una delle attività principali di Piacere Modena – organizzata a stretto contatto con le istituzioni e gli enti del territorio – è la formazione. "Organizziamo frequentemente corsi e attività culturali con scuole superiori – prevalentemente istituti alberghieri – e università. A tal proposito, collaboriamo a stretto contatto con Comune di Modena, Provincia e Regione, ma in passato abbiamo svolto anche attività con il Ministero".

Tra gli eventi più rilevanti promossi da Piacere Modena, c’è senza dubbio ‘Il Gusto di Piacere Modena al Motor Valley Fest’. "Durante il Motor Valley Fest – prosegue la project manager – proponiamo un weekend dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio, per valorizzare il legame tra motori e cibo. Ogni anno scegliamo un filo conduttore che leghi le nostre attività: quest’anno, ad esempio, ci siamo concentrati sulla figura di Enzo Ferrari che, oltre a essere un grande appassionato di motori, coltivava anche un profondo legame con le tradizioni culinarie locali. Nella vita del ‘Drake’ non mancano, infatti, aneddoti legati a lambrusco, salumi, Parmigiano Reggiano e tortellini. Da qui l’idea di una cena esperienziale in cui gli ospiti potessero vivere l’atmosfera di una serata a tavola con Enzo Ferrari: voci registrate lo imitavano mentre parlava e raccontava le eccellenze del territorio". Un altro evento importante per Piacere Modena è la Festa dello Zampone e Cotechino Modena Igp.

"Ogni anno – aggiunge Berselli – celebriamo questa festa in Piazza Roma con un appuntamento dedicato allo zampone e al cotechino Modena Igp. Anche in questa occasione proponiamo degustazioni gratuite dei prodotti – spesso accompagnati da salsa verde e dai condimenti tradizionali – e momenti formativi. Non si tratta solo di far assaggiare, ma anche di trasmettere la cultura e la ricchezza delle eccellenze modenesi".