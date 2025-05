Ecco il Festival Agrofutura 2025: a Bologna si semina il futuro. Laboratori, scienziati e giovani

Raccontare, promuovere e valorizzare l’agroalimentare italiano, uno dei settori più vitali e identitari del nostro Paese. Con questo ambizioso obiettivo nasce in città il 16 e 17 maggio prossimi Agrofutura, il grande progetto editoriale e territoriale firmato QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, un festival che ‘semina il futuro’ e raccoglie punti di vista e intuizioni per uno sguardo agli scenari evolutivi, le sfide e le opportunità. È realizzato col sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana, come main partner Bper Banca e avrà come luoghi d’elezione il Museo della Storia di Bologna di Palazzo Pepoli e piazza Minghetti, dove sorgerà Casa Carlino, una serra ideata rispettando i principi di ecosostenibilità.

Agrofutura: il nostro speciale

Due giorni fittissimi di incontri, patrocinati dal Comune di Bologna, a cominciare dal ‘quartier generale’ di Palazzo Pepoli, dove venerdì 16 si aprono le porte di Agrofutura con la business conference inaugurale (su invito), un momento di analisi e visione che coinvolge istituzioni, aziende, accademici e professionisti del settore.

Tanti gli ospiti: Cecilia Bavera, responsabile direzione Territoriale Emilia Est e Romagna Bper Banca, Stefano Bonaccini, membro Commissione per l’agricoltura e sviluppo rurale Parlamento Europeo, Sara Bosi, Phd Department of Agriculture and Food Sciences - DISTAL Alma Mater, Mirco Carloni, presidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Silvia Carpio, coordinatrice per l’Emilia-Romagna Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, Luca Corelli Grappadelli, professore per il progetto Agritech, Michele de Pascale, Presidente della nostra Regione, Giovanni Dinelli, direttore Dipartimento Scienze e tecnologie agroalimentari dell’Università, Valentino Di Pisa, Vicepresidente di Confcommercio Ascom Bologna e Presidente Nazionale della Rete dei Mercati Agroalimentari, Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Marco Lazzari, responsabile servizio AgriBanking Bper Banca, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, Marco Marcatili, responsabile strategia e sviluppo – Nomisma, Dario Nardella, membro Commissione per l’agricoltura e sviluppo rurale Parlamento Europeo, lo chef Massimiliano Poggi, il presidente del Cineca Francesco Ubertini, Matteo Vittuari,professore per il progetto OnFoods.

Palazzo Pepoli ospita anche laboratori e didattica per bambini e adulti su piante, orto e biodiversità, in in collaborazione con O2Farm, e le proiezioni del docufilm ‘Ho visto il finimondo’ realizzato da il Resto del Carlino sull’alluvione del 2023. Il programma è ancora in aggiornamento e ci saranno aggiunte e variazioni.

Casa Carlino, aperta da venerdì 16 maggio e fino a sabato 17, sarà il fulcro multimediale dell’evento, con talk, laboratori, video, proiezioni e interviste. Tra i protagonisti Davide Campagna alias ‘Cotto al Dente’, influencer e divulgatore, Caffè #Carlino140, il talk show con la redazione del Carlino realizzato in occasione delle celebrazioni del 140° anniversario del quotidiano e ‘Braccia ridate all’agricoltura’ ovvero storie virtuose di imprenditori che han puntato sulla sostenibilità e la riscoperta del territorio.

‘Agrofutura in città’, con la collaborazione di Confcommercio Ascom Bologna quale partner, porta il pubblico alla scoperta di 23 esercizi commerciali venerdì e sabato, tra ristoranti, botteghe, salsamentari, drogherie, pasticcerie, panifici, enoteche, librerie e luoghi ricchi di charme, coinvolti per comporre il ’Menù del Carlino’, degustazioni e attività legate a cibo, green, agricoltura. Tante le realtà che hanno voluto essere con Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino in questa avventura: i partner Orogel e l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna quale partner scientifico. L’evento è gratuito, su registrazione. Informazioni, iscrizioni e aggiornamenti su www.quotidiano.net/eventi/agrofutura.