Export e crescita, che anno il 2024. Dop e Igp fanno da traino al settore

Il 2024 è stato un anno di straordinaria ripresa e rilancio per l’agroalimentare dell’Emilia-Romagna. Dopo le difficoltà legate alle gelate primaverili e alle devastanti alluvioni del 2023, il settore ha registrato una performance mai raggiunta prima: oltre 6 miliardi di euro di produzione lorda vendibile agricola, segnando un +13% rispetto all’anno precedente. Un balzo sostenuto sia dall’incremento dei volumi produttivi, in particolare nelle colture frutticole (+57%), sia da prezzi favorevoli e da una spinta significativa degli allevamenti, con il latte vaccino che cresce del 19,3%. Sul fronte occupazionale, sempre secondo il report realizzato in collaborazione tra assessorato Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna e Unione regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna, con il contributo di Art-ER, si conta un totale di 129mila addetti così suddivisi: 65mila nel settore agricolo (+3,8% rispetto al 2023) e 64mila nel settore dell’industria alimentare (+2,3% rispetto al 2023).

Nel 2024, le esportazioni agroalimentari dell’Emilia-Romagna hanno superato i 10,5 miliardi di euro, rappresentando il 15,6% dell’export agroalimentare italiano, con una crescita del 7,6%, con le carni lavorate, i lattiero-caseari e i prodotti da forno tra i più richiesti all’estero. La regione si conferma la seconda in Italia per valore dell’export agroalimentare, preceduta solo dalla Lombardia. L’Emilia-Romagna fa parte dell’area Lover (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna), che, insieme al Piemonte, genera quasi i due terzi (60%) dell’intero export agroalimentare nazionale. Tutte le regioni italiane hanno aumentato le proprie vendite all’estero nel 2024, e l’Emilia-Romagna ha registrato un incremento del 7,6% nell’export agroalimentare, a fronte di un calo del 2% nell’export complessivo. A livello nazionale, l’export agroalimentare incide per il 10,8% sul totale delle esportazioni, mentre in Emilia-Romagna questa quota sale al 12,6%. La bilancia commerciale agroalimentare dell’Emilia-Romagna è positiva, con 118 euro esportati ogni 100 euro importati.

A livello provinciale, Parma è la prima provincia dell’Emilia-Romagna e la quarta a livello nazionale per export agroalimentare (oltre 3 miliardi di euro, 4,6% del totale Italia), con il 30,8% del suo export complessivo legato all’agroalimentare. Modena si posiziona al sesto posto nazionale. Tutte le province dell’Emilia-Romagna hanno aumentato l’export nel 2024, con variazioni che vanno dal +3% di Bologna al +15% di Reggio Emilia. La Germania si conferma il principale mercato di sbocco, con 1,62 miliardi di euro, seguita da Francia (1,398 miliardi) e Stati Uniti (995 milioni).

Anche il settore enoturistico è in crescita, sempre secondo il report presentato e pubblicato a giugno del 2025, con un aumento costante del numero di aziende che intraprendono questa attività. Nel 2024, il numero complessivo di aziende che svolgono attività enoturistica in regione è salito a 94, con una crescita del 19% rispetto all’anno precedente. La maggior parte delle nuove iscrizioni si concentra nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ferrara e Ravenna. La Regione Emilia-Romagna riserva inoltre un’attenzione particolare alle Dop e Igp nella propria economia. Il Rapporto Ismea Qualivita 2024, basato su dati riscontrati nel 2023, assegna alla produzione di Dop e Igp regionali una stima di valore alla produzione di oltre 3,433 miliardi di euro per i prodotti alimentari, e di 441 milioni di euro per i vini, cioè un totale di 3,874 miliardi di euro. Si tratta, per la quota di alimentari, di oltre il 37% del valore complessivo delle Dop e Igp italiane (9,17 miliardi di euro). A livello territoriale il risultato dell’Emilia-Romagna è determinato soprattutto dalle province di Parma, Modena e Reggio Emilia.