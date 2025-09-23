Filiere, territorio, innovazione. Il Festival fa tappa a Modena per dare linfa all’ecosistema

Continua il tour di Agrofutura, con la quinta tappa del festival itinerante dedicato alle trasformazioni che riguardano il nostro territorio e la sua filiera. Gli occhi sono puntati su Modena e il titolo dell’appuntamento aiuta già a capire verso dove saranno indirizzati spunti, ragionamenti, riflessioni. ‘Strategie per crescere: l’ecosistema agroalimentare in Emilia tra mercato, territorio e innovazione’ è più di uno slogan, infatti, ma un fulcro attorno al quale scoprire il futuro.

L’appuntamento è oggi a partire dalle 18 nella Sala conferenze della Biblioteca Delfini, in Corso Canalgrande 103. Un nuovo capitolo, dunque, del viaggio dedicato al futuro dell’agroalimentare. In questa tappa i riflettori saranno alzati sui tre pilastri fondamentali per lo sviluppo regionale: mercati e filiere, valorizzazione del territorio e innovazione agricola.

A seguito dell’apertura dei lavori, le registrazioni di presenti e i saluti istituzionali a cura di Valerio Baroncini (vicedirettore de il Resto del Carlino), dalle 18.30 a intervenire sarà il sindaco Massimo Mezzetti. Poi il focus si concentrerà sul tema ‘Cibo di qualità a sostegno dell’economica del territorio’: a parlare saranno Giovanni Sorlini (responsabile Qualità, Sicurezza e Sviluppo Sostenibile di Inalca), Giuseppe Pulina (professore ordinario di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti Università di Sassari e presidente dell’Associazione Carni Sostenibili), Matteo Conti (direttore Centrale Marketing Strategico del Gruppo Amadori) e Marco Lazzari (responsabile Agri Banking di BPER Banca).

E ancora, il secondo nucleo tematico riguarda invece ‘Identità e innovazione: la valorizzazione dei prodotti Dop e Igp del territorio modenese’, con l’intervento di Beatrice Berselli, Project Manager Piacere Modena. Infine il terzo ‘panel’: ‘Cucinare il futuro tra tradizione, innovazione e sostenibilità’ con la relazione di Jessica Rosval, chef di Al Gatto Verde.

Dopo le tappe di Bologna, Firenze, Cesena e Alberese (Grosseto), Agrofutura arriva a Modena. Il festival è organizzato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione , in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e – per la quinta tappa – il Comune di Modena. Partner sono Bper, Amadori, Montana, Orogel, Selenella, mentre il green design partner (che cura gli allestimenti e il verde) è O2Farm.

L’evento, poi, è in collaborazione con Il Tortellante: dopo gli interventi e il pomeriggio dedicato ai vari temi, ecco allora un aperitivo tutto emiliano che non poteva mancare per chiudere la serata, messo in campo proprio dal laboratorio de Il Tortellante.

Per il programma completo e per tutte le informazioni utili basta navigare online all’indirizzo sull’apposita pagina dedicata alla tappa modenese di Agrofutura: www.quotidiano.net/eventi/agrofutura/emilia-romagna/tappa-a-modena-strategie-per-crescere-mxtd2suz.