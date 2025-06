Firenze, dalle politiche 4.0 al cibo. Due giorni guardando al domani

Per due giorni il 10 e 11 giugno, la sede della presidenza della Regione Toscana, Palazzo Strozzi Sacrati, è stata la capitale del futuro agroalimentare con Agrofutura Festival, evento dedicato a innovazione, politiche europee, agricoltura 4.0, giovani imprenditori, cibo sostenibile e cultura del paesaggio.

Tanti appuntamenti, eventi e soprattutto spunti di riflessione sullo sviluppo dell’agricoltura del futuro. L’iniziativa ha rappresentato la seconda tappa, dopo quella di maggio a Bologna, del progetto promosso da Quotidiano Nazionale, La Nazione e il Resto del Carlino e Luce!, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Nel corso della prima giornata sono intervenuti il presidente della Toscana Eugenio Giani, la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, l’assessore regionale al turismo e attività produttive Leonardo Marras, ma anche l’eurodeputato Dario Nardella e il sottosegretario Patrizio la Pietra che sono stati i protagonisti di focus specifici sulle politiche europee e regionali per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali; l’agricoltura4.0. Quindi riflettori sui protagonisti, con testimonianze sull’imprenditoria giovanile e femminile e i giovani agricoltori.

"L’agricoltura toscana – ha detto il presidente Giani – vuole essere protagonista. Il valore della produzione del settore agricolo in Toscana supera i 3,7 miliardi di euro, ma è ancora più significativo ricordare che sono quasi 20mila le aziende legate a 90 Dop e Igp di cibo e vino con un fatturato di 1,4 miliardi di euro: significa la possibilità di avere un brand che poi porta a esportazioni, trasformazione e commercializzazione che fanno la Toscana famosa e attrattiva nel mondo. Leader nell’agricoltura biologica, la cui superficie coltivata è il 37,5%, il miglior dato fra le regioni italiane, la Toscana punta su salute e qualità e in questo vuole essere all’avanguardia. Agrofutura è una parola che coniuga futuro e agricoltura e di futuro si può finalmente parlare a cominciare però da un presente nel quale la Toscana si pone come una regione che non ha voltato le spalle alla tradizione, anzi, ha fatto sì che la tradizione si mettesse al servizio dell’innovazione e viceversa".

"L’agricoltura – ha aggiunto la vicepresidente della Regione, con delega all’agricoltura, Stefania Saccardi – è il primo settore dell’economia, non va dimenticato ed è bello che in questi due giorni sia tornata al centro del dibattito con una riflessione a 360 gradi con esperti, esponenti della politica, aziende, associazioni e organizzazioni agricole".

Nel secondo giorno della manifestazione, spazio alle visite guidate con il Fai, un incontro con Gaetano Genovese (3B Meteo) e Bernardo Gozzini (Consorzio Lamma) e gli interventi degli chef Giulio Picchi, Filippo Saporito Eleonora Riso e Andrea Battiata (Ortobioattivo), nonché la testimonianza di Stefano Caccavari di Mulinum e dei nutrizionisti Ciro Vestita e Sofia Ballati. Infine paesaggistica e vivaismo al centro dell’attenzione con Francesco Ferrini (presidente distretto vivaistico Pistoia), Marco Cappellini (dg Giorgio Tesi Group), Gianluca Cristofori (Allevamenti Verdi 02 Farm) e il divulgatore scientifico Marco Martinelli. Infine, laboratori e degustazioni con Donne in Campo Toscana, Arpat e Strade del vino, dell’olio e dei sapori. Il Festival ha avuto come main partner BPER Banca e come partner Inalca-Gruppo Cremonini, Orogel, Selenella. In collaborazione con Green Design Partner Giorgio Tesi Group-FAI Toscana. Si ringrazia l’Associazione QUORE-QUalitàeOrigine REteToscana DOPeIGP.