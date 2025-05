Il festival Agrofutura: api, funghi e biodiversità. Laboratori per tutti i gusti

Bologna, 6 maggio 2025 – All’interno del Festival Agrofutura 2025, oltre a incontri, esposizioni e momenti di approfondimento, trovano spazio anche tantissimi laboratori pensati per adulti e bambini, ospitati nelle splendide sale di Palazzo Pepoli. Due giornate ricchissime, tra piante, funghi, biodiversità e sostenibilità nell’ambito della kermesse del 16 e 17 maggio organizzata da QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, in collaborazione con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, Bper Banca (main partner) e Orogel (partner).

Venerdì 16 si comincia alle 15 nella sala La Stanza Verde, al piano terra, con ’Piante da Frutto’ condotto dal dottore agrotecnico Federico Vigna: un laboratorio per adulti, per scoprire tecniche, varietà e consigli per l’autocoltivazione.

Agrofutura: il nostro speciale Alle 16, sempre con Vigna, spazio al laboratorio ’Funghi’, un’immersione nel mondo della micologia, alla scoperta delle infinite varietà di funghi e della loro ecologia. Segue alle 17 ’Didattica dell’orto’, un laboratorio che guida i partecipanti adulti alla scoperta dell’orto e delle sue stagionalità, promuovendo buone pratiche agricole e consapevolezza ecologica. Nella sala Api, alle 16, Beeing propone ’Biodiversità e impollinatori’ con Sofia Moncada, dedicato agli adulti: un corso per comprendere il ruolo fondamentale degli impollinatori e imparare a tutelarli. Lo stesso laboratorio viene proposto alle 17 per i bambini dai 7 ai 12 anni, trasformandosi in un’avventura tra scienza e natura.

Nella sala Biodiversità, alle 16, Gianluca Cristoni di O2Farm guida gli adulti nel laboratorio ’Biodiversity Park’, che ripercorre la nascita dell’area biodiversità di Expo 2015 e ne proietta i contenuti nel presente e futuro. Alle 17, invece, spazio ai più piccoli con ’Funghi’, a cura dell’agronomo Dario Nania e di Chiara Cristoni di O2Farm: un viaggio tra immagini, racconti e attività pratiche nel mondo segreto dei funghi. Ogni bambino porterà a casa un gadget speciale… magari per coltivare i funghi proprio nell’armadio!

Sabato, la giornata riparte alle 10 in Sala Biodiversità di nuovo con ’Funghi’ per bambini (repliche alle 12, 14.30 e 16.30). Alle 11 e 15.30, sempre con Nania e Cristoni, ’Acquaponica’: un’esperienza didattica per bambini su ecosistemi acquatici e sostenibilità circolare. Al piano terra, alle 10 e 12, sarà in corso il laboratorio per adulti ’Piante officinali e spontanee’ con l’agronomo Andrea Mantoan: un’esplorazione del mondo delle piante spontanee e officinali , con curiosità storiche da non perdere.

Nella stessa sala alle 11 e 14.30 torna ’Didattica dell’orto’. Nel pomeriggio, la sala Api è di nuovo affidata a Beeing: alle 14.30 ’Biodiversità e impollinatori’ per adulti, seguito dalla versione per bambini alle 15.30 e 16.30. In chiusura, nella sala Verde, ritornano i laboratori con Federico Vigna: ’Piante da Frutto’ alle 15.30 e ’Funghi’ alle 16.30.

Per informazioni e aggiornamenti: https://www.quotidiano.net/eventi/agrofutura.