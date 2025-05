Il Festival Agrofutura. Caffè Carlino per i 140 anni, è boom di contatti online

Bologna, 18 maggio 2025 – Infrastrutture, agricoltura, politica e uno sguardo alle Comunali 2027. Sono tanti i temi che hanno animato ’Casa Carlino’ in piazza Minghetti in occasione di Agrofutura. E, ieri, nella serra ecosostenibile nel cuore della città è andato in scena Caffè Carlino per festeggiare i 140 anni del nostro giornale con tanti ospiti intervistati dal vicedirettore Valerio Baroncini, il capocronista Andrea Zanchi e la giornalista Rosalba Carbutti. Assessori e politici regionali hanno sfilato sul green carpet, protagonisti del festival dell’agroalimentare organizzato da Qn, Carlino, Nazione e finanziato da Regione Emilia-Romagna e Regione Toscana, col patrocinio del Comune di Bologna. Main partner Bper Banca e partner Inalca - Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella, oltre al partner scientifico Università di Bologna e Confcommercio Ascom Bologna, partner di ’Agrofutura in città’. Da segnalare come partner anche Green Design e Lab O2 Farm e la collaborazione di Laboratorio delle Idee e Tavola della Signoria. Ottimi i risultati live, con 58.136 spettatori collegati (39.680 per la business conference; 12.419 per ’Casa Carlino’ e 6.037 per ’Caffè Carlino’).

Ad aprire le danze è Irene Priolo, assessora regionale a Trasporti, Infrastrutture e Ambiente, che parte dal ’caso Passante’, fermo al ’lotto zero’. "Ci aspettiamo che nel piano economico-finanziario di Autostrade si dica quanto vale il nodo di Bologna. In questo momento vale 5 miliardi di euro, con A13 e A14 oltre al Passante. Se non ci sono 5 miliardi da qui al 2038, e mi pare che così sia, dovranno dirci che cosa mandare avanti. Non vuole dire rinunciare, ma che al 2038 – data di scadenza delle concessioni autostradali – si fa un pezzo e dal 2038 si va avanti col completamento dell’opera. Circa 12 anni, non un’eternità", se i cantieri partono. Nelle ore di punta, ricorda l’assessora alle infrastrutture (prima donna ad avere tale delega, ndr), "autostrada e tangenziale sono sature di veicoli, quindi non possiamo stare fermi: vedremo quando ci sarà l’appuntamento col ministro" Matteo Salvini. Intanto, c’è un nuovo ad di Aspi, Arrigo Giana: "Vediamo se cambia qualcosa...", dice l’assessora. Che liquida i disagi dei cantieri del tram: "Sono problemi governabili, è una svolta faticosa ma necessaria". Francesco Sassone, consigliere regionale di FdI, piccona il tram ("un disastro) e il Passante di Mezzo ("una follia"), poi guarda alle Comunali 2027: "Il candidato va scelto in anticipo. Lepore sta deludendo la città, si può vincere. Non dobbiamo aspirare a un nuovo Guazzaloca, abbiamo comunque persone capaci".

Tanti ospiti a Casa Carlino in piazza Minghetti

Interviene Salvatore Vassallo, professore Unibo di Scienza Politica e direttore dell’istituto Cattaneo, che rispetto al clima di trasformazione che si sta vivendo in città spiega che "dipenderà da come lo valuteranno i cittadini". Un clima – dice – che ha qualche assonanza con la giunta di Walter Vitali, prima del ribaltone del ’99 – ma con un contesto politico stabile e che quindi "incoraggia gli amministratori attuali". Torna sulle questioni ’calde’ dell’agroalimentare l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi (video) che annuncia due nuovi dossier su Dop e Igp dell’Emilia-Romagna (che esclusi i vini sono 44): l’erbazzone reggiano e l’olio dei Colli bolognesi: "Sono a un ottimo punto. Servono alcune integrazioni, ma sono ottimista che entro la fine dell’anno arrivino risposte positive".