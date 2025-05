Il festival Agrofutura: esperti, politici, imprese protagonisti dell’evento

Bologna, 7 maggio 2025 – Istituzioni, europarlamentari, professori, imprenditori ed esperti: sono tantissimi i protagonisti di Agrofutura, il festival dell’agricoltura del domani ideato da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, con BPER Banca main partner e partner OROGEL. Diversi eventi si svolgeranno a Bologna il 16 e 17 maggio, tra le sale di Palazzo Pepoli e gli spazi di Casa Carlino, in Piazza Minghetti. Si parte il 16 alle 10 con la business conference a Palazzo Pepoli. L’evento è su invito: per info scrivere a relazioni.esterne@monrif.net.

Agrofutura: il nostro speciale

Nella Sala Cultura, la direttrice di QN, Carlino, Giorno e Nazione, Agnese Pini, e il vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini, introdurranno l’evento insieme al sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Il primo panel affronterà il tema delle politiche regionali e nazionali a sostegno dell’agricoltura che vedrà gli interventi del governatore emiliano-romganolo, Michele De Pascale, dell’omologo toscano, Eugenio Giani, e di Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera. Il focus poi si allargherà con il panel ’Italia-Europa: il ruolo del Paese nelle politiche agricole’, che coinvolgerà Stefano Bonaccini e Dario Nardella, entrambi membri della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Ue, insieme all’europarlamentare Stefano Cavedagna e al senatore Marco Lisei.

Si prosegue con un approfondimento sulle dinamiche della filiera agroalimentare, con gli interventi di Marco Marcatili (Nomisma), Marco Lazzari (BPER Banca) e Giovanni Dinelli, direttore del dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari. Poi, spazio all’innovazione con ’Agritech, le nuove tecnologie per agricoltura e cibo sostenibili’, che vedrà protagonisti Francesco Ubertini, Presidente Cineca, Luca Corelli Grappadelli, Professore per il progetto Agritech, e Matteo Vittuari, Professore per il progetto OnFoods. Riflettori puntati sulla leadership femminile nel settore agroalimentare, con un panel che vedrà intervenire Silvia Carpio (Associazione Donne dell’Ortofrutta), Cecilia Bavera (BPER Banca) e Sara Bosi, PhD del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Unibo. Chiude la mattina la presentazione del festival diffuso ’Agrofutura in città’ in collaborazione con Confcommercio Ascom, che verrà lanciato da Valentino di Pisa, vice presidente di Ascom.

Nel pomeriggio il programma si sposta anche a ’Casa Carlino’, ospitata all’interno di una suggestiva serra allestita in Piazza Minghetti. Alle 15, lo chef Massimiliano Poggi, Aurora Mazzucchelli e Riccardo Agostini discuteranno di sostenibilità a tavola tra tradizione e innovazione, mentre alle 16 Alessio Mammi, Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, sarà il protagonista del panel ’Emilia-Romagna, terra di qualità: viaggio tra DOP, IGP e innovazione’. Il programma prosegue con tanti appuntamenti, laboratori e sorprese per i partecipanti. Per info www.quotidiano.net/eventi/agrofutura