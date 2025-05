Il Festival Agrofutura: in regalo una busta di semi per creare l’orto in casa

Bologna, 13 maggio 2025 – Il Festival Agrofutura è alle porte. Venerdì e sabato una ricca kermesse tra Palazzo Pepoli e piazza Minghetti, con grandi ospiti e approfondimenti sull’agroalimentare. E per l’occasione il Resto del Carlino, organizzatore del progetto editoriale e territoriale con La Nazione e QN Quotidiano Nazionale, darà in omaggio ai lettori una busta di semi di ’Lattuga di maggio’. Venerdì con i fascicoli locali di Bologna e Imola ecco l’invito a coltivare il proprio orto in casa, per riscoprire il piacere di coltivare con le proprie mani. Un gesto semplice che parla di attenzione, cura e tradizione. Questa è solo una delle iniziative di Agrofutura, il Festival dell’Agricoltura di domani, che si terrà a Bologna venerdì e sabato. Un’occasione unica per avvicinarsi al mondo dell’agricoltura sostenibile, tra innovazione cultura e territorio.

Il grande evento, organizzato dalle testate in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, Bper Banca (main partner) e i partner Orogel, Inalca - Gruppo Cremonini, Selenella, è quindi alle porte. Obiettivo raccontare, promuovere e valorizzare l’agroalimentare italiano, uno dei settori più vitali e identitari del nosto Paese. Un vero e proprio festival che ’semina il futuro’ e raccoglie punto di vista e intuizioni da parte di esperti, politici e imprese. Due giorni fittissimi di incontri, patrocinati dal Comune di Bologna. Venerdì l’apertura sarà alle 9.30 con una conference inaugurale. Tra i temi al centro della discussione le politiche regionali, nazionali ed europee a sostegno dell’agricoltura. Ma anche le dinamiche della filiera agroalimentare italiana, con uno sguardo agli scenari evolutivi, le sfide e le opportunità. E poi l’agritech, con lo sviluppo tecnologico per agricoltura e cibo sostenibili. Ma anche la leadership al femminile con esperienze di successo tra produzione agroalimentare, cultura d’impresa e strumenti di crescita economica. Un’occasione unica per tracciare insieme nuove rotte verso un’agricoltura più innovativa e consapevole. Tanti gli ospiti attesi tra Palazzo Pepoli e piazza Minghetti, dove tornerà Casa Carlino. Ci saranno Agnese Pini, direttrice QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, Valerio Baroncini, vicedirettore il Resto del Carlino, Cecilia Bavera, responsabile direzione territoriale Emilia Est-Romagna Bper Banca, Stefano Bonaccini, membro Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale al Parlamento europeo, Sara Bosi, professoressa Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari dell’Università di Bologna, Mirco Carloni, presidente della Commissione agricoltura Camera dei Deputati, Silvia Carpio, coordinatrice per l’Emilia-Romagna Associazione nazionale le donne dell’ortofrutta, Luca Corelli Grappadelli, professore Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari Università di Bologna e coordinatore progetto Agritech, Michele de Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna, Valentino Di Pisa, vice presidente vicario Confcommercio Ascom Bologna e presidente nazionale Fedagromercati, Giovanni Dinelli, direttore Dipartimento scienze e tecnologie agro-alimentari Università di Bologna, Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Marco Lazzari, responsabile servizio Agri Banking Bper Banca, Matteo Lepore, sindaco Comune di Bologna, Marco Marcatili, direttore sviluppo Nomisma, Dario Nardella, membro Commissione per l’agricoltura al Parlamento europeo, Francesco Ubertini, presidente Cineca, Matteo Vittuari, professore ordinario Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari all’Unibo e coordinatore dello Spoke7 progetto OnFoods.

Previsti anche laboratori e didattica per bambini e adulti su piante, orto e biodiversità. Per le vie del centro inoltre, con Ascom Confcommercio, ecco ’Agrofugura in città’: 23 ristorante, bistrot e panetterie sabato proporranno un menù speciale per fare festa. E poi tanti altri ospiti negli spazi di Casa Carlino.