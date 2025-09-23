Il focus su Modena. Produzione del 13,1% sul totale regionale. Bene pere e ciliegie

Dopo un 2023 deludente, nel 2024 cresce del 13% la produzione lorda vendibile del settore agricolo sia nella regione Emilia-Romagna che in provincia di Modena, grazie al buon andamento delle produzioni zootecniche e delle colture arboree. Questi i primi risultati delle elaborazioni del Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio sui dati diffusi dall’Assessorato Agricoltura Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna. I dati provinciali relativi all’annata agraria 2024 evidenziano un ammontare di produzione lorda vendibile (Plv) pari a 791,75 milioni di euro, ovvero una quota pari al 13,1% del totale regionale. La maggior parte della Plv proviene dalle produzioni zootecniche, che raggiungono una quota del 62,8% del totale e complessivamente crescono del +13,3%. Tra di esse il latte vaccino ha la prevalenza con una quota del 42,4% del totale e un consistente incremento annuo del valore, +22%, dovuto a un aumento dei prezzi, mentre le quantità restano costanti.

L’altra voce rilevante è rappresentata dalle carni suine (12,9% del totale Plv), che registrano soltanto una lieve crescita, +1,2%. In questo caso si registra invece un aumento delle quantità prodotte a fronte di un calo dei prezzi. Il restante 37,2% della Plv deriva dalle produzioni vegetali, suddivise in coltivazioni arboree (con una quota del 22,0%) ed erbacee (15,2%). Nel primo caso si registra un andamento molto positivo rispetto all’anno precedente (+31,7%) soprattutto grazie alla buona annata per pere e ciliegie, che hanno visto flessioni di prezzi ma consistenti aumenti delle quantità prodotte. Dopo un’annata in forte crescita, resta pressoché stabile nel 2024 la produzione vinicola, riportando una variazione minima di Plv (+0,6%) che deriva da un aumento delle quantità prodotte compensato da una flessione dei prezzi. Le colture erbacee nel 2024 subiscono nel complesso una flessione del -6% che è la risultante di andamenti contrapposti: si registrano infatti cali della Plv in particolare per frumento e orzo, mentre resta stabile il comparto degli ortaggi e crescono le colture industriali, anche grazie all’annata positiva della soia. Per quanto riguarda gli eventi meteorologici che hanno influito sulle produzioni agrarie, il 2024 è stato un ulteriore anno caratterizzato da condizioni climatiche estreme a livello globale e locale. In Emilia-Romagna si sono registrati record di temperatura per il terzo anno consecutivo. Sul fronte delle precipitazioni, il 2024 è stato l’anno più piovoso dal 1961, con eventi intensi concentrati in primavera e autunno e periodi di siccità in inverno ed estate.

La provincia di Modena costituisce inoltre il secondo polo dell’industria alimentare e delle bevande regionale nel quale lavorano 12.909 addetti, pari al 20,2% degli occupati regionali di quest’industria, che sono aumentati del 3,4%, con il secondo più rapido incremento tra le province della regione, e del 22,6 per cento negli ultimi cinque anni, con quello che è stato il più rapido incremento a livello provinciale dell’occupazione nell’alimentare e bevande regionale. Rispetto alla struttura dell’industria alimentare e delle bevande regionale anche quella modenese ha una spiccata specializzazione che riguarda due comparti. La prima è data da quello che è il più vasto comparto provinciale, quello della carne, che ha occupato 6.305 persone nel 2024, pari al 48,8% degli addetti dell’industria alimentare provinciale e al 29,8% di quelli dello stesso comparto regionale.

Gli occupati in questo comparto in provincia lo sono prevalentemente nella lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili) e nella produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili). Il tasso di crescita dell’occupazione del comparto lo scorso anno è stato contenuto (+2,6%), ma negli ultimi cinque anni è apparso elevato (+22,4%) e quasi in linea con la media dell’industria alimentare e delle bevande provinciale.

Riguardo le imprese attive,

Dalla Regione, tra il gennaio del 2020 e il primo semestre di quest’anno, sono arrivati alle imprese agricole e agroalimentari della provincia di Modena 365,5 milioni di contributi. Fondi, secondo uno studio della Regione fatto ad hoc per il Resto del Carlino, così ripartiti: aiuti per calamità 27,4 milioni di euro a 1.232 imprese; Piano di Sviluppo Rurale 2014-2022 105,4 milioni di euro a 2.958 imprese; complemento di sviluppo rurale 2023-2027 9,4 milioni di euro a 1.875 imprese; pagamenti diretti Pac – Politica agricola comune – 203,2 milioni di euro a 6.675 imprese; settore vitivinicolo 15,8 milioni di euro a 521 imprese; e altri pagamenti per 4,3 milioni di euro.

Riguardo la demografia imprenditoriale rallenta la perdita di imprese nel 2024 in provincia di Modena. Secondo i primi risultati dell’elaborazione del Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena relativa ai dati Infocamere sulla demografia imprenditoriale. Rimangono invece pressoché costanti le imprese attive, cioè quelle che hanno effettivamente dichiarato l’inizio dell’attività: scendono dello 0,1% in un anno, pari a 72 imprese in meno. Tra i macrosettori, continuano le difficoltà dell’industria manifatturiera che perde 190 imprese attive (-2,3%) e scende anche l’agricoltura (-1,5%). Le imprese giovanili della provincia di Modena si concentrano nei settori economici in modo diverso rispetto al totale delle imprese modenesi. Scarsa è la presenza in agricoltura dove troviamo solamente una quota del 5,4% di imprese giovanili.