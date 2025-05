"Il mercato ci premia per quello che offriamo. Ma servono più controlli"

Walter Monari, direttore del Consorzio della Ciliegia di Vignola, quali sono le caratteristiche che distinguono il vostro prodotto?

"Siamo tra i primi consorzi nati in Italia, nel 1965, con 450 soci e una produzione q.li 50-60mila con 500 ettari e un disciplinare di produzione dal 1980, ancora prima di diventare Igp. Le peculiarità che distinguono la Ciliegia di Vignola sono pezzatura, consistenza, lucentezza e caratteristiche organolettiche. Oltre alla professionalità dei nostri agricoltori e alle nuove tecniche di coltivazione, abbiamo un microclima favorevole. “Vignola” non è solo indicazione geografica ma negli anni è diventato un marchio di qualità. Oggi chi acquista Vignola sa che dentro gli imballaggi trova un prodotto di qualità elevata e costante. E per questo il mercato ci premia".

Quali sono le sfide più difficili?

"Il nostro comprensorio è formato da 28 comuni, dal sud della via Emilia, a cavallo tra le province di Modena e Bologna. Siamo riusciti a stare al passo con i tempi e, nonostante una base anziana e con poco rinnovo generazionale. Vignola negli anni ’80 era conosciuta per essere una valle molto bella, con ciliegi alti fino a 12/15 metri, con varietà autoctone con buone caratteristiche organolettiche con produzioni alterne e basso reddito per i produttori. Nella mentalità dei vignolesi non si poteva potare il ciliegio. Oggi il ciliegio è una produzione frutticola come le altre, piante basse produttive con caratteristiche organolettiche superiori alla media. Il Consorzio dispone di un campo sperimentale con oltre 85 varietà e selezioni. Siamo stati i primi in Italia dal 1996 a portare gli impianti di copertura antipioggia. Attualmente oltre il 35% della produzione avviene sotto questi impianti garantendo il reddito per i produttori e la presenza sul mercato e sulla Gdo anche in condizioni climatiche avverse. Nel 2021 abbiamo presentato alla Regione un progetto che prevedeva di difendere i ceraseti, oltre che da cracking, anche dagli insetti (Drosophyla suzukii). Questo moscerino si riproduce con una generazione a settimana e necessita di vari trattamenti con difficoltà di contenimento anche perché le molecole a disposizione dei nostri cerasicoltori annualmente si riducono, mentre in altri paesi vengono usati prodotti non ammessi in Italia. Per salvaguardare le nostre produzioni e la salute del consumatore sarebbe molto importante aumentare i controlli in particolare sui prodotti di importazione. Un pensiero condiviso anche dall’attuale ministro dell’Agricoltura. Nei 3 anni di sperimentazione nei ceraseti con copertura multifunzionale abbiamo ridotto gli interventi con antiparassitari del 78%".

Intorno a quanto si aggira il fatturato complessivo nel 2024?

"Lo scorso anno tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il ciliegio è un prodotto di nicchia e la sua produzione non aumenta".

Quali sono le regioni che chiedono maggiormente questo prodotto?

"Il nostro mercato principale va da Firenze al Nord Italia. All’estero meno perché non c’è questa voglia di spendere per un prodotto di altissima qualità. Germania e Inghilterra utilizzano maggiormente prodotto spagnolo e turco".

Nicholas Masetti