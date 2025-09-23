Il percorso di Amadori: "Uno sguardo al futuro. Dobbiamo fare sistema per esaltare la food valley"

Matteo Conti, direttore marketing strategico di Amadori, che occasione è per voi Agrofutura?

"Si tratta di un’opportumità di confronto e dialogo tra imprese, istituzioni e università. Un momento di valorizzazione importante, per trasmettere quello che stiamo facendo e dare visibilità all’esperienza di filiera; oltre ovviamente ad ascoltare stimoli utili da altre aziende e istituzioni, così da definire le traiettorie di crescita sostenibilile. Come Amadori l’agribusiness, in tema di innovazione sostenibile, è al centro del pensiero del gruppo"

Qual è il momento attuale del settore e in che direzione vanno le vostre innovazioni?

"Il settore agroalimentare vive una pressione inflattiva molto alta e che non scopriamo di certo oggi. Questo impatta sui prezzi a consumo, soprattutto carni. La causa sono anche le crisi commerciali e tensioni geopolitiche che stiamo vivendo".

Per quanto riguarda i consumatori, cos’è cambiato?

"Dal post-Covid notiamo un consumatore molto attento alla qualità, estremamente informato e un soggetto che vuole essere rassicurato sulla qualità, sostenibilità, filiera e sicurezza dei prodotti che acquista. Un argomento che non possiamo non tenere in considerazione è quello del benessere animale. Tutti questi temi non possono non avere ricadute sui piani industriali delle aziende in chiave di innovazione sostenibile. Il punto prinicpale del business deve essere quello di ridurre al massimo i rischi dovuti alla sicurezza alimentare. Quindi migliorare le pratiche del benessere animale, in allevamento, trasporto e fase di alimentazione; così da innovare e rendere più sostenibile la nostra attività"

Come si possono risolvere i problemi della ‘food valley’? Che azioni avete in campo?

"La food valley è l’eccellenza italiana: identitaria e, sopratutto in regione, ha un posizionamento strategico. Interessante anche dal punto di vista dell’internazionalizzazione e della capacità di fare sistema e network tra le imprese, università e istituzioni. Vitale, però, è la formazione di nuove competenze. In questo senso siamo tra i fondatori del progetto Fooder (Food university of emilia-romagna), associazione che, con il sostegno della Regione, si è costituita tra tutti gli atenei emiliano-romagnoli e un gruppo di imprese ed enti di ricerca del settore agroalimentare. Un progetto che nasce nel cuore della food valley, a Parma, e punta a essere parte attiva nei progetti di ricerca e formazione nel prossimo futuro. Ecco un esempio di come rispondere ai problemi della food valley. Qui, in Emilia-Romagna, ci sono risorse e opportunità di fare sistema più che in altre regioini italiane".

Annuncerete delle novità nel prossimo futuro?

"Stiamo lavorando, pur sapendo quanto sia difficile innovare il prodotto nell’agribusiness: tasso di mortalità dell’innovazione molto elevato, marginalità contenute e possibilità di investire non ovvia. Bisogna concentrarsi e noi certamente lo stiamo facendo, perseguendo la nostra vision sostenibile. Un esempio potrebbe essere migliorare i processi di efficentamento dell’intelligenza artificiale. E noi sia a livello marketing che di ricerca e sviluppo lo stiamo facendo. Un annuncio riguardero a nuovi prodotti per il consumatore arriverà nel 2026. Certamente è la parte più interessante per il cliente, quella di filiera lo è meno rispetto al prodotto in sé. Stiamo lavorando"

Avanzerete delle richieste alla politica e alle istituzioni?

"C’è da dividere quello che possiamo fare o che non possiamo. In ogni caso come azienda chiederemo con forza un sostegno particolare alla filiera dell’agricoltura. Perché, soprattutto con i nuovi accordi, abbiamo una potenziale e reale perdita di competitività rispetto al Sud America, Thailandia e Indonesia. Posti dove la produzione, costo del lavoro e materie prime è bassissimo. Di sicuro nel momento in cui si sancisce una cosa importantissima come gli accordi europei, il settore agricolo rischia perché in questi paesi, le produzioni e il surplus produttivo sono molti grandi. In breve, l’Europa oggi è autosufficiente e nonha la necessità di andare ad acquistare prodotti da altre aziende extra Ue. Inoltre il governo italiano è attento e da supporto al settore. Chiediamo reciprocità e uniformità con le regole europee nel settore alimentare. Soltanto in questo modo, quindi avendo le stesse idee, possiamo avere una competizione corretta con altri paesi. Oltre ad avere un controllo più esteso sulle importazioni di carne bianca in altre zone".

In che modo guardate al futuro: c’è ottimismo oppure la situazione non è delle migliori?

"L’ottimismo c’è sempre, èuna nostra dote innata. Ma dobbiamo essere anche realisti: il contesto geopolitico è preoccupante e le sfide sono davvero tante. Siamo convinti che l’Italia e la Regione abbiano le risorse, le competenze necessarie, la forza delle filiere e la creatività imprenditoriale. In tal senso gli imprenditori devono fare sistema ed essere aiutati dal governo. Elementi chiave saranno sostenibilità economica, ambientale e sociale. Siamo un’eccellenza nel mondo, le risorse ci sono, dobbiamo solo essere uniti".