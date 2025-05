"Il Re dei salumi segno di eccellenza. Un prodotto fatto a mano"

Presidente Romeo Gualerzi del Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello Dop, da cosa si riconosce il vostro prodotto?

"Il nome dice già molto di questo prodotto, visto che il Culatello di Zibello viene considerato il ‘Re dei salumi’. Deriva da cosce di suino di primissima scelta, utilizzate appositamente per una eccellenza che è in grado di sostenere una lunga stagionatura fino a 48 mesi, in grado di esaltare sapori unici e inimitabili".

Quanti associati avete, cosa vi chiedono maggiormente e dove sono dislocati?

"Il Consorzio rappresenta tutte le 21 aziende produttrici della Dop racchiuse nella Bassa Parmense. D’altronde secondo il disciplinare il Culatello di Zibello può essere realizzato solo in 7 località della provincia di Parma: Busseto, Colorno, Polesine Zibello, Roccabianca, San Secondo, Sissa Trecasali e Soragna. Gli associati sono consapevoli della qualità del prodotto, e delle potenzialità di crescita. Nel 2024 per la prima volta nei 15 anni di fondazione del Consorzio il valore del preaffettato ha superato il 50% della produzione annua: su 73.550 culatelli sigillati ne sono stati destinati ben 38.004 (51,6%). Complessivamente, su un fatturato al consumo di 18,5 milioni di euro, 10,2 arrivano proprio dal preaffettato con 1,07 milioni di vaschette immesse sul mercato. Sono numeri importanti che testimoniano l’apprezzamento dei consumatori"

Perché il Culatello di Zibello è uno dei salumi più pregiati?

"L’unicità è la chiave distintiva. Può essere realizzato solo in 7 località e il motivo è strettamente legato alle particolari condizioni della Bassa Parmense: l’alternanza tra lunghi periodi umidi e nebbiosi, e altri torridi e afosi, costituisce il fattore determinante per la giusta maturazione e l’ottimale stagionatura del prodotto, che avviene rigorosamente in cantine naturali in grado di rimanere fresche anche nei periodi estivi. Inoltre il Culatello di Zibello è frutto di una lavorazione artigianale che avviene ancora oggi in gran parte a mano".

Avete recentemente cambiato il disciplinare di produzione. Quali sono le modifiche?

"È la prima volta che lo modifichiamo da quello depositato originariamente nel 2010. Abbiamo aggiornato i controlli genetici della materia prima, ora affidati a standard tecnologici moderni in grado di garantire maggiore tracciabilità. E tra le novità è stato aumentato anche il peso massimo al termine del periodo minimo di stagionatura, ora a 6 chili rispetto ai 5 precedenti; se la marchiatura arriva dopo 10 mesi, la tendenza attuale è salire fino ai 36-48 mesi, motivo per cui occorre partire da un prodotto più grasso e pesante in grado di durare a lungo".

Covid prima, rincaro dell’energia poi, conflitti e ora i dazi. Come si sopravvive?

"Mantenendo un prodotto di qualità. Il Culatello di Zibello rimane una eccellenza di nicchia: sull’export per esempio non risentiamo dei dazi statunitensi. L’auspicio è che il mercato possa stabilizzarsi sui costi della materia prima visto che le quotazioni sono stratosferiche, quasi raddoppiate rispetto al 2020. Ma lo sguardo è rivolto a mantenere sempre le nostre caratteristiche qualitative".