Il valore dell’agroalimentare. Dalla siccità alle epidemie: è una ricchezza da difendere

Baroncini

Raccontare l’agroalimentare – il nostro fiore all’occhiello, un ecosistema vitalissimo che smuove tutto il Paese – significa raccontare non solo l’agricoltura, l’allevamento, le colture, ma anche la filiera della trasformazione, l’industria dunque, e pure la ristorazione, la gastronomia, il ricevimento, il turismo. Agrofutura guarda al domani già nel titolo e in questa tappa cesenate – che arriva dopo i successi di Bologna e Firenze – lo fa in maniera chiara grazie alla visione imprenditoriale e accademica, in una terra, la Romagna, che è considerata non solo l’orto d’Italia, ma anche una delle eccellenze del settore enogastroturistico del mondo. Il Qn, il Carino, la Nazione vogliono raccontare proprio questo e offrire a tutti la possibilità di confronto e analisi.

Non è un caso che questo avvenga quando l’estate si accende e la Riviera e le città che guardano al mare sono al massimo della loro bellezza e della loro potenzialità. E non è un caso che l’evento si tenga a ridosso di San Giovanni, la festa più attesa a Cesena. E’ anche una festa che porta a riscoprire le tradizioni, non solo quelle più golose ma anche quelle che ci portano con i piedi (e le mani) per terra: pensiamo alla diffusione della ‘famosa’ acqua tradizionale di San Giovanni, che tra iperico, malva, rosmarino e papavero riempie con vasi e ciotole porticati e terrazze e che, fino a qualche anno fa, era tramandata ovunque ma non sui social. Ritornare all’agricoltura, alle radici, alla terra significa guardare avanti. E questo si può apprezzare se ragioniamo sull’indotto che genera il settore.

Nel 2024, il settore agroalimentare italiano ha mostrato segnali positivi, con un’industria alimentare che ha registrato una crescita in controtendenza rispetto ad altri settori, trainata principalmente dall’export. L’export agroalimentare ha raggiunto un nuovo record, superando i 67 miliardi di euro, con un incremento di oltre 5 miliardi rispetto al 2023. I distretti agroalimentari hanno contribuito in modo significativo a questa crescita, superando i 28 miliardi di euro di export e registrando un aumento del 7,1% rispetto all’anno precedente.

Una ricchezza che va però difesa rispetto alle tante minacce che pesano sull’attività delle imprese agricole italiane ed emiliano-romagnole e toscane, a partire dagli effetti dei cambiamenti climatici che nel 2024 hanno causato danni per 9 miliardi di euro, tra siccità, maltempo ed epidemie negli allevamenti, secondo l’analisi di Coldiretti. E, purtroppo, sappiamo tutti benissimo il tragico dazio pagato all’alluvione che ha investito questa area straordinaria nel 2023.

Di dazio, in dazio, ecco poi le incognite legate alla politica. E ora le guerre che, una dopo l’altra, minano non solo la vita di tanti innocenti e civili, ma anche il lavoro di tutti. Pure qui, pure se sembra di essere lontani da quei territori martoriati. Senza dimenticare i problemi rappresentati dall’aumento dei fattori di produzione, a partire dall’energia, che – ha raccontato ad esempio di recente Coldiretti – gravano sui bilanci, con i prezzi pagati agli agricoltori che non riescono spesso a coprire neppure i costi sostenuti e rendono necessarie misure di sostegno per le imprese. Cercheremo di accompagnarvi, dunque, tra eccellenze e soluzione dei tanti problemi. Senza pretese di dare risposte impossibili da ottenere, ma con la certezza di raccontarvi il coraggio e la creatività di chi ogni giorno accudisce e nutre questa Terra.