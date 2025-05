Innovazione e territori: Festival dell’agricoltura del futuro

Bologna, 12 maggio 2025 – Prende il via Agrofutura, progetto editoriale e territoriale di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana. L’iniziativa è pensata per raccontare, promuovere e valorizzare l’agroalimentare italiano, uno dei settori più vitali e identitari del nostro Paese. Qn Agrofutura è un percorso multicanale che unisce informazione, divulgazione e partecipazione attiva, con l’obiettivo di dare voce a chi crea valore ogni giorno nel settore Agroalimentare: agricoltori, imprenditori, istituzioni, banche, scienziati, startupper, chef, giovani e comunità locali.

Un viaggio attraverso eventi dal vivo, contenuti editoriali, formati digitali e iniziative culturali, per esplorare insieme le sfide dell’agricoltura contemporanea e le potenzialità del Made in Italy agroalimentare. Il progetto si articola intorno a cinque grandi temi, affrontati in modo trasversale durante il festival e le tappe del tour: cibo di qualità e prodotti Dop e Igp, agro-turismo e promozione del territorio; innovazione e agricoltura 4.0; imprenditoria femminile e nuove generazioni; salute, sostenibilità e sicurezza alimentare.

La tappa inaugurale è a Bologna il 16 e 17 maggio, trasformando la città in un laboratorio a cielo aperto dell’agricoltura del futuro, aperto gratuitamente a tutti i cittadini. L’evento è patrocinato dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna. La mattina di venerdì 16, al Museo della Storia di Bologna (Palazzo Pepoli), la conferenza di apertura.

La mattinata sarà dedicata a un momento di confronto tra istituzioni, imprese, ricerca e finanza. Parteciperanno, fra gli altri, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, i presidenti della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della commissione Agricoltura della Camera Mirco Carloni, Stefano Bonaccini e Dario Nardella, membri della commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo, Stefano Cavedagna, deputato del Parlamento uropeo e il senatrore Marco Alisei.

Venerdì pomeriggio e sabato per l’intera giornata il Festival avrà il suo quartier generale tra Palazzo Pepoli e Casa Carlino, una vera e propria serra in piazza Minghetti realizzata rispettando i principi di ecosostenibilità in collaborazione con O2Farm. A unire i due spazi un lungo green carpet realizzato con erba e alberi autoctoni del territorio emiliano-romagnolo. Il testimone passerà poi a Firenze, dove il 10 e 11 giugno, all’interno di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, si terrà la seconda tappa del Festival. Il progetto proseguirà con eventi itineranti tra giugno e settembre per l’Agrofutura Tour a Modena, Cesena, San Rossore e Alberese. I occasione di ogni tappa Qn Agrofutura sarà amplificato da inserti speciali su Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, un canale digitale dedicato su quotidiano.net/agrofutura2025, una campagna social e promozione crossmediale, contenuti multimediali, interviste, video e format interattivi.