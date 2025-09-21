Jessica Rosval, chef del Gatto Verde: “Ogni piatto nasce dal dialogo col territorio”

Modena, 21 settembre 2025 – È tra gli ospiti più attesi di ‘Agrofutura’, il Festival la cui quinta tappa è prevista martedì alle 18 alla biblioteca Delfini di Modena. Jessica Rosval, canadese, classe 1985, presenterà ‘Cucinare il futuro tra tradizione, innovazione e sostenibilità’. Jessica ha varcato la soglia dell’Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena nel 2013. Da allora non ne è più uscita. Ora è alla guida de ‘Al Gatto Verde’, il locale all’interno di Casa Maria Luigia di Modena. Bottura lo definisce "uno dei ristoranti più sostenibili al mondo", e la cucina di Jessica riflette questa filosofia.

Quali sono gli ‘ingredienti’ speciali per far questo mestiere?

"Servono pazienza, curiosità e ascolto. Pazienza con se stessi, per affrontare un percorso lungo, fatto di prove ed errori, accettando che per sviluppare un’idea chiara serve tempo. Curiosità per scoprire ingredienti, tecniche e culture nuove, studiare e imparare. L’ascolto è necessario perché ogni piatto nasce dal dialogo con il territorio, con i produttori e soprattutto con la squadra che lavora al mio fianco".

‘Cucinare il futuro’: come innovare i piatti nel segno della tradizione?

"Per me innovare non significa allontanarsi dalla tradizione. Ho scelto l’Italia come casa e luogo di lavoro proprio per immergermi nella sua straordinaria cultura gastronomica. Studio la storia e i prodotti del territorio, sperimento tecniche e linguaggi nuovi, creando piatti che rispettino la radici del luogo e le mie, ma che allo stesso tempo guardino avanti. Parto da ingredienti e tecniche della cucina emiliana, ma li racconto con nuovi linguaggi, attraverso il fuoco, le fermentazioni e accostamenti che parlano anche delle mie origini canadesi. È questo lo spirito che guida la cucina al ‘Gatto Verde’".

‘Sostenibilità’: come se ne prende cura in cucina?

"Sostenibilità non è solo una parola da scrivere sul menù, ma un impegno che guida ogni gesto in cucina. Vuol dire privilegiare prodotti locali e stagionali, ridurre gli sprechi e valorizzare ogni ingrediente, ma anche costruire un contesto sociale inclusivo. Integrazione e sostenibilità sono strettamente legate: non possiamo immaginare un futuro del cibo senza coinvolgere e rispettare le persone".

Ha affermato: "I piatti poveri di un tempo oggi sono una ricchezza"…

"Penso a piatti come il borlengo, una preparazione antica dell’Appennino che un tempo rappresentava la cucina più povera. Noi l’abbiamo reinterpretato, trasformandolo in un simbolo di ricchezza. L’Appennino è un territorio ricco di prodotti tra i più preziosi: funghi, tartufi, formaggi d’eccellenza e il latte dei caseifici locali, come quello di Zocca, nostro fornitore di fiducia. Ho reinventato il borlengo, omaggiando al contempo la straordinaria ricchezza delle montagne da cui proviene".

L’obiettivo è valorizzare territorio e materie prime?

"Faccio continue ricerche sulla storia del territorio, e al tempo stesso sperimento attraverso la tecnica. La nostra filosofia parte sempre dalla terra: coltiviamo parte delle materie prime in un orto biologico a Casa Maria Luigia, senza l’uso di serre, rispettando i ritmi naturali. Abbiamo inoltre messo in piedi una rete di piccoli produttori e allevatori locali per sostenere l’economia del territorio. La materia prima è il nostro punto di partenza: stagionale, fresca e rispettata. Abbiamo la fortuna di far parte di un ecosistema come quello emiliano, fertile dal punto di vista agricolo, e ricco di storie e connessioni"

Quanto è green la sua cucina?

"Il nome stesso, ‘ Al Gatto Verde’, riflette il nostro impegno verso la sostenibilità. La stella verde Michelin è un riconoscimento chiaro, che pone l’attenzione sull’importanza della sostenibilità nella ristorazione. Essere ‘green’ significa agire ogni giorno con la consapevolezza che la cucina può avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità".

