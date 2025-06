La visione di Selenella: "Sfide e difficoltà. Ma con tanto impegno la produzione si rialza"

Massimo Cristiani, presidente di Selenella, commenta con soddisfazione il "clima molto positivo" per il Consorzio Patata Italiana di Qualità, che ha avviato la campagna di commercializzazione delle Patate Novelle.

Cristiani, ci racconti il quadro attuale del comparto. Quali sono le ultime novità e quali gli aspetti su cui puntare la luce? "Nonostante le difficoltà dovute al cambiamento climatico siamo tornati a produrre in modo regolare e, quest’anno, siamoriusciti a superare perfino i numeri del 2020, ovvero l’anno di

massima redditività registrato proprio durante il Covid".

Come risponde il settore al clima e a tutte le incertezza che lo riguardano, capaci di mettere in difficoltà gli agricoltori italiani?

"Negli ultimi anni abbiamo affrontato grandi sfide, intensificato gli sforzi produttivi estendendo le aree di produzione lungo la penisola italiana e rivisto metodi e tempi di lavorazione in

campo e a livello organizzativo".

E per il futuro, quali sono gli obiettivi?

"Il futuro del Consorzio include

ulteriori investimenti in innovazione e tecnologia: i soci vogliono sostenere la filiera garantendo trasparenza, affidabilità e qualità, anche per dare valore e

certezze economiche al territorio. Selenella vuole poi continuare a creare le condizioni per un’agricoltura sana e proficua, proteggendo i raccolti e riducendo anche l’impatto sull’ambiente".

Quali azioni avete pensando di mettere in campo, nello specifico?

"In quest’ottica abbiamo scelto

di essere partner del progetto di ricerca P.A.T.A.T.A. – produrre aggregando tecnici e agricoltori, tutelando l’acqua – di cui è

capofila Agripat, presentato nell’ambito dei convegni del Potato Symposium a Macfrut".

Di che si tratta. Ci spieghi meglio.

"Il progetto mira a dare linee guida e buone pratiche di innovazione organizzativa per i processi agricoli e di monitoraggio,

per riuscire a stabilire l’applicazione di strategie di supporto alla pataticoltura in Emilia-Romagna e a produrre tramite tecnologie innovative, mettendo a punto valutazioni esatte circa l’incidenza della tecnica di irrigazione nelle problematiche correlate alla presenza di elateridi e nell’impatto ambientale".

Questo in cosa si traduce per Selenella?

"I consumatori pretendono prodotti sicuri, qualitativamente elevati e preferibilmente di origine nazionale, ed è quello che garantiamo".

In che modo?

"Per Selenella crescita continua

e sostenibilità delle produzioni vanno di pari passo. Portiamo grande attenzione al rispetto per l’ambiente e per l’ecosistema".

Come?

"Utilizziamo il metodo della produzione integrata e consigliamo ai nostri produttori la riduzione massima degli sprechi. La filosofia sostenibile di Selenella è

caratterizzata da un’agricoltura

di precisione, dall’innovazione e dalla gestione oculata dell’acqua".

Poi?

"Tecnologie all’avanguardia permettono al Consorzio di aumentare la produzione agricola e ottenere il massimo dalle coltivazioni, anche in termini qualitativi".

Processi che perseguono quali obiettivi?

"Raccogliendo e analizzando tutti i dati provenienti dal campo, grazie a una rete di sensori e

al know how degli agronomi, Selenella si è posta l’obiettivo di aumentare la produzione riducendo contemporaneamente gli sprechi, l’impatto ambientale e i costi per le aziende agricole".

Un obiettivo ambizioso?

"Adottiamo innovazioni all’avanguardia sia nelle tecniche agronomiche che nei nuovi sistemi di conservazione".

Cioè?

"La produzione di patate, carote e cipolle, inoltre, trae dall’impiego dell’agricoltura 4.0 altri vantaggi quali la prevenzione più efficace dalle malattie, la migliore efficienza delle colture, il

risparmio economico e un uso più razionale delle risorse, in particolare quelle idriche".