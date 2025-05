Lactalis in prima linea nella lotta alle truffe

Arrivano sulla confezione del latte e della mozzarella, tra i prodotti più consumati in Italia, alcuni utili consigli per tutelare categorie fragili e vulnerabili come gli anziani. Grazie ad un accordo tra l’Arma dei Carabinieri e Lactalis Italia prende il via una campagna di sensibilizzazione sulle truffe alle persone anziane sui packaging di latte Parmalat e mozzarella Santa Lucia di Galbani, che raggiungono oltre 10 milioni di famiglie. L’iniziativa si inserisce nel programma DiSractive del Gruppo Lactalis, un impegno costante a tutela delle fragilità sociali, promuovendo la prevenzione, la sicurezza e l’inclusione sociale. L’iniziativa è stata presentata al Palazzo Ducale di Parma, sede dell’Arma dei Carabinieri in città, alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri di Parma, il colonnello Andrea Pagliaro, di Vittorio Fiore, direttore Comunicazione e Sostenibilità di Lactalis Italia, Maurizio Bassani, general manager di Parmalat, Chiara Canedoli, direttrice marketing Parmalat e Wiebke Klaas, direttrice marketing di Galbani. Grazie alla capillarità della distribuzione di Parmalat e Galbani, la campagna punta a sensibilizzare un pubblico sempre più ampio, veicolando messaggi di prevenzione direttamente sulle confezioni di latte Parmalat e di mozzarella Santa Lucia di Galbani. I consumatori troveranno consigli chiari e semplici per riconoscere ed evitare le truffe più comuni.