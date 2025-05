Le Marche e la Patata dei Sibillini. Un ’mostro sacro’ dell’agricoltura per il rilancio delle aree interne

La Patata dei Sibillini come "leva strategica per il rilancio economico delle aree interne". Agricoltura, turismo e politiche di filiera sono stati al centro del convegno promosso da Uncem (Unione nazionale comuni e comunità enti montani) Marche ad Ascoli Piceno nell’ambito di Fritto Misto 2025. Un’occasione concreta di riflessione e proposta sulle strategie di rilancio delle aree interne, partendo da un prodotto simbolo dell’agricoltura marchigiana: la Patata dei Sibillini. L’incontro promosso da Regione, Comune di Ascoli Piceno, Amap (Agenzia Marche agricoltura e pesca), Uncem Marche e Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Bim Bacino Imbrifero del Tronto e l’Associazione Città della Patata, ha rappresentato un momento di confronto strategico tra istituzioni, accademici, operatori del settore e cittadini, a testimonianza di come l’agricoltura possa fungere da leva concreta per il rilancio delle aree interne, contrastando lo spopolamento e stimolando forme innovative di economia locale. "La patata dei Sibillini non è solo un prodotto agricolo – osserva Giuseppe Amici, presidente Uncem Marche – ma un motore economico e sociale. Parla di giovani, donne e uomini che tornano a investire, di filiere locali che generano valore, di territori che non si arrendono".

Tra gli interventi istituzionali, significativi quelli del sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, del Commissario alla Ricostruzione, Guido Castelli, dell’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, del presidente Uncem Marche. Giuseppe Amici, e quello di Luigi Contisciani, presidente del Bim, bacino imbrifero del Tronto. Nel corso del convegno si è discusso della "necessità di rafforzare la rete tra produttori, migliorare l’accesso al tubero seme e di aumentare l’offerta di prodotto trasformato consolidando una presenza stabile sul mercato". Il ricercatore Marco Corradi e il professor Luigi Ledda dell’Università Politecnica delle Marche hanno evidenziato limiti e opportunità del comparto, sottolineando l’urgenza di una filiera strutturata, capace di garantire continuità produttiva, qualità agronomica e competitività. Incisivo l’intervento del sindaco di Pizzoferrato Palmerino Fagnilli, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Città della Patata, che ha ribadito il ruolo della filiera quale strumento di rigenerazione territoriale.